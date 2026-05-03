ЗСУ уразили два танкери 'тіньового флоту' РФ: Зеленський показав кадри операції

Президент також анонсував, що українська далекобійність буде розвиватися і надалі.

ЗСУ уразили два танкери РФ у Новоросійську

Головне з новини:

Україна знищила два танкери РФ у порту Новоросійськ

Зеленський подякував військовим та анонсував розвиток далекобійності

Українські Сили оборони завдали нового удару по російському "тіньовому нафтовому флоту". Президент Володимир Зеленський повідомив про ураження двох танкерів у районі входу до порту Новоросійськ та оприлюднив кадри операції.

"Наші воїни продовжують застосування санкцій проти російського тіньового нафтового флоту – уразили два таких судна в акваторії входу в порт Новоросійськ. Ці танкери активно застосовувалися для перевезення нафти. Тепер не будуть", – заявив глава держави.

Зеленський подякував начальнику Генштабу Андрію Гнатову за керівництво операцією, а також контррозвідникам СБУ та ВМС України за успішні результати. Він наголосив, що українська далекобійність і надалі розвиватиметься – на морі, у небі та на землі.

Як повідомляв Главред, 29 квітня Україна уразила підсанкційний танкер "Marquise". Судно використовувалося росіянами для незаконного транспортування нафтопродуктів.

Раніше у Середземному морі загорівся російський "тіньовий" танкер Arctic Metagaz, який перебуває під санкціями США та Великої Британії. За даними Reuters, судно перевозило скраплений природний газ.

Російська влада згодом підтвердила атаку на танкер для перевезення скрапленого газу Arctic Metagaz у Середземному морі, заявивши про його ураження дронами та пожежу на борту. За даними Мінтрансу РФ, інцидент стався 3 березня поблизу Мальти, коли судно прямувало з Мурманська.

Про персону: Володимир Зеленський Володимир Зеленський - український державний діяч, шостий і чинний Президент України з 20 травня 2019 року.. До вступу на посаду здобув популярність як шоумен, актор, комік, режисер, продюсер і сценарист. Був співвласником і художнім керівником "Студії Квартал-95" (2003—2019) та генеральним продюсером телеканалу "Інтер" (2010—2012). Політичну кар'єру розпочав 2019 року та балотувався на виборах президента України 2019 року. За підсумками голосування обраний Президентом України, повідомляє Вікіпедія.

