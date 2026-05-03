LELEKA вийде на сцену Євробачення-2026 не сама: артистка розкрила головну інтригу

Співачка заспівала пісню "Ridnym" на вокзалі й вирушила до Відня.

LELEKA — Євробачення 2026 / колаж: Главред, фото: instagram.com, LELEKA

Представниця України на Євробаченні 2026 LELEKA вирушила на конкурс до Відня, Австрія. Прямо на вокзалі співачка виконала фрагмент пісні "Ridnym" без музики і вразила чистим вокалом. Відео з'явилося в Telegram-каналі "КС: новини Києва".

На кадрах чутно, як один із журналістів попросив артистку виконати уривок конкурсної пісні. LELEKA зніяковіла, але не стала відмовлятися і заспівала без музики та будь-яких можливостей скорегувати вокал, продемонструвавши свій справжній голос.

LELEKA заспівала на вокзалі в Києві

Разом із новинами про від'їзд LELEKA з'явилася несподівана інформація про те, що співачка вийде на сцену Євробачення не одна. Номер артистки підсилить участь бандуриста Ярослава Джуся. Виконавиця зазначила в Instagram, що звук бандури, вплетений у звучання пісні, має миттєво переносити українців додому.

LELEKA та Ярослав Джусь

"Я хочу, щоб краса й унікальність української культури сяяла на весь світ. І саме тому в нашому номері ви побачите талановитого бандуриста Ярослава Джуся та бандуру, звук якої з перших нот повертає відчуття дому. Радію, що саме наша команда цього року причетна до моменту, коли українську "арфу" побачить весь світ", — заявила LELEKA.

Раніше Главред повідомляв, що з 12 по 16 травня Відень прийме ювілейний конкурс Євробачення. LELEKA, яка представляє Україну цього року, привідкрила завісу таємниці над своїм конкурсним номером і поділилася, хто створив для неї постановку.

Євробачення-2026 Євробачення-2026 — 70-й щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на конкурсі у 2025 році. Україну на Євробаченні-2026 представить співачка LELÉKA з піснею "Ridnym".

