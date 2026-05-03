Не траплялося з серпня 2024 року: РФ приховує масштабний провал своєї армії на фронті

Темпи просування ворога падають і цей процес розпочався ще у листопаді 2025 року.

Наступ РФ захлинувся

Головне з новини:

РФ втратила 116 кв. км території у квітні

ЗСУ зірвали наступ і логістику ворога

Кремль приховує провал наступу через пропаганду

Армія РФ у квітні 2026 року зазнала безпрецедентного провалу на фронті. Замість очікуваних загарбань окупанти втратили контроль над 116 квадратними кілометрами - найбільша від’ємна динаміка з серпня 2024 року, коли ЗСУ провели операцію в Курській області. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни.

Аналітики зазначають, що темпи російського просування падають ще з листопада 2025-го. Українські контратаки та точні удари по логістиці змусили ворога оборонятися там, де він планував наступати.

Ситуацію ускладнили й внутрішні проблеми: блокування Starlink на окупованих територіях, обмеження Telegram Кремлем та нищівні удари по складах і штабах. Без стабільного зв’язку координація наступу стала майже неможливою.

Погода і пропаганда проти армії РФ

Аномально сувора зима та весняне бездоріжжя перетворили ґрунт на пастку для російської техніки. Механізовані частини загрузли в багнюці, а відновлення активності у травні під питанням - ресурсів може не вистачити. Кремль намагається приховати провал, використовуючи тактику "проникнення" у сірі зони, які пропаганда видає за "контрольовані".

Порівняльна статистика демонструє різке падіння ефективності: з листопада 2025-го по квітень 2026-го окупанти захопили лише 1 443 кв. км проти 2 368 кв. км за аналогічний період минулого року. Середня швидкість просування знизилася до 2,9 кв. км на добу - утричі менше, ніж у 2025-му.

ISW підсумовує, що більшість територій, про які звітує РФ, залишаються спірними, а реальний контроль окупантів мінімальний.

Де росіяни йдуть у наступ Лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" заявив, що ситуація на фронті складна. Найближчим часом може розпочатися битва за Добропілля у Донецькій області. За його словами, ворог намагається просуватися з флангу - зі сторони населеного пункту Гришине. "Окупанти хочуть відрізати угруповання військ Сил оборони України у Родинському, щоб захопити населений пункт", - додав він.

Війна РФ проти України - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські війська активізували штурмові дії у напрямку Костянтинівки та намагаються закріпитися на підступах до міста, зазначив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Загальна ситуація на фронті залишається складною, і найближчим часом можливе загострення бойових дій у районі Добропілля на Донеччині, зазначив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс".

На Куп’янському напрямку обстановка є однією з найнапруженіших і за останні місяці суттєво погіршилася. Російські сили продовжують наступальні спроби, прагнучи просунутися до Куп’янська та відтіснити українські підрозділи за річку Оскіл, повідомив речник об’єднаних сил Віктор Трегубов.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

