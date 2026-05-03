Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Окупанти цинічно атакували Одещину: є загиблі та поранені - все про наслідки

Інна Ковенько
3 травня 2026, 09:31оновлено 3 травня, 10:07
Нічна атака РФ забрала життя двох людей, ще п’ятеро мешканців дістали поранення.
Наслідки атаки РФ на Одещині 3 квітня
Наслідки атаки РФ на Одещині 3 квітня / Колаж: Главред, фото: ОВА

Головне:

  • Росіяни вночі атакували Одещину дронами
  • Під ударом опинилися житлові будинки та портова інфраструктура
  • Двоє людей загинули, також є постраждалі

В ніч на 3 травня окупанти знову атакували Одеську область. Під ударом була цивільна та портова інфраструктура регіону.

Внаслідок атаки РФ загинули дві людини, ще п'ятеро людей зазнали поранень. Про це повіждомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

відео дня

"Ворог продовжує завдавати ударів по цивільній та портовій інфраструктурі Одещини. На жаль, двоє людей загинуло, ще пʼятеро постраждало. Щирі співчуття рідним та близьким", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок атаки в Одеському районі зафіксовано влучання ворожих дронів у три житлових будинки, ще два пошкоджено.

  • Наслідки атаки РФ на Одещину 3 квітня
    Наслідки атаки РФ на Одещину 3 квітня Фото: ОВА
  • Наслідки атаки РФ на Одещину 3 квітня
    Наслідки атаки РФ на Одещину 3 квітня Фото: ОВА
  • Наслідки атаки РФ на Одещину 3 квітня
    Наслідки атаки РФ на Одещину 3 квітня Фото: ОВА
  • Наслідки атаки РФ на Одещину 3 квітня
    Наслідки атаки РФ на Одещину 3 квітня Фото: ОВА
  • Наслідки атаки РФ на Одещину 3 квітня
    Наслідки атаки РФ на Одещину 3 квітня Фото: ОВА

Внасдок атаки на портову інфраструктуру, пошкоджено резервуари для зберігання та адміністративну будівлю, повідомляють в Міністерстві розвитку громад та територій.

"Росія системно цілить у логістику - залізницю, порти, об'єкти, які забезпечують життєдіяльність країни", - наголосили в Мінрозвитку.

Пожежі, що виникли, наразі ліквідовані рятувальниками. Всі відповідні служби працюють над усуненням наслідків.

Окупанти цинічно атакували Одещину: є загиблі та поранені - все про наслідки
Шахед / Інфографіка: Главред

Атаки РФ на Одеську область - останні новини

Главред раніше писав, що в ніч на 1 травня російська окупаційна армія атакувала Одесу. Зафіксовано пожежу в 16-поверхівці. Також влучання в ще одну висотку - там сталося загоряння на 11-му та 12-му поверхах.

У ніч на 30 квітня ворог здійснив кілька хвиль масованих атак ударними дронами. Окупанти били по цивільній інфраструктурі міста. Внаслідок цього були пошкоджені десятки об'єктів. Внаслідок атаки є постраждалі - 18 людей.

Вночі 27 квітня Одеса та область вкотре зазнала масованої атаки ударних безпілотників з боку російських окупаційних військ. Внаслідок ударів пошкоджено житловий будинок, будівлю готелю та приватні автомобілі. Також у місті фіксували падіння уламків БпЛА.

Читайте також:

Про персону: Олег Кіпер

Олег Олександрович Кіпер (нар. 1 травня 1980, Тимкове, Одеська область) — голова Одеської обласної військової адміністрації з 30 травня 2023 року, заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, повідомляє Вікіпедія.

Розпочав свою кар'єру в органах прокуратури в 2001 році. Згодом він обіймав різні посади, зокрема:

  • слідчого в Котовській міжрайонній прокуратурі;
  • прокурора відділу в Генеральній прокуратурі України;
  • керівника Київської міської прокуратури (з 2020 по 2023 рік).

У 2014 році Олег Кіпер підпав під люстрацію, але пізніше, у 2019 році, він домігся через суд скасування цього рішення. З 2021 року він має звання заслуженого юриста України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Одеса Одеська область
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ вдарила балістикою по обласному центру: є поранені - порші деталі

РФ вдарила балістикою по обласному центру: є поранені - порші деталі

10:27Україна
ЗСУ уразили два танкери "тіньового флоту" РФ: Зеленський показав кадри операції

ЗСУ уразили два танкери "тіньового флоту" РФ: Зеленський показав кадри операції

10:26Війна
Не траплялося з серпня 2024 року: РФ приховує масштабний провал своєї армії на фронті

Не траплялося з серпня 2024 року: РФ приховує масштабний провал своєї армії на фронті

09:37Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Люди "почнуть повертатися в минуле" через 3 роки: прогноз вченого

Люди "почнуть повертатися в минуле" через 3 роки: прогноз вченого

"Найбільша крадіжка в історії": з України вивезли сотні тонн золота та срібла

"Найбільша крадіжка в історії": з України вивезли сотні тонн золота та срібла

Чим підгодувати часник навесні, щоб виросли великі й міцні головки

Чим підгодувати часник навесні, щоб виросли великі й міцні головки

Всю ніч РФ здригалася від вибухів: є прильоти, зупиняли аеропорти - деталі атаки

Всю ніч РФ здригалася від вибухів: є прильоти, зупиняли аеропорти - деталі атаки

Китайський гороскоп на сьогодні, 3 травня: Зміям — суперечки, Щурам — покупки

Китайський гороскоп на сьогодні, 3 травня: Зміям — суперечки, Щурам — покупки

Останні новини

10:27

РФ вдарила балістикою по обласному центру: є поранені - порші деталі

10:26

ЗСУ уразили два танкери "тіньового флоту" РФ: Зеленський показав кадри операції

10:16

LELEKA вийде на сцену Євробачення-2026 не сама: артистка розкрила головну інтригуВідео

10:05

Іран виступив посередником між США та РФ щодо перемир’я з Україною - КлимовськийПогляд

09:37

Не траплялося з серпня 2024 року: РФ приховує масштабний провал своєї армії на фронті

Чи забиратимуть несправні авто, як у Європі: Олена Воронкова - про обовʼязковий техоглядЧи забиратимуть несправні авто, як у Європі: Олена Воронкова - про обовʼязковий техогляд
09:31

Окупанти цинічно атакували Одещину: є загиблі та поранені - все про наслідкиФото

09:10

Що кинути у воду під час варіння яєць, щоб шкаралупа злітала за секунду - лайфхак

08:43

Трамп заявив про масштабне скорочення військ США у Європі: про яку кількість йдеться

07:36

Всю ніч РФ здригалася від вибухів: є прильоти, зупиняли аеропорти - деталі атаки

Реклама
05:30

Один шанс із тисячі: яким знакам зодіаку ось-ось пощастить зірвати джекпот

04:36

Чи можна святкувати 40-річний ювілей - священник розставив крапки над "і"

03:30

Як розмножити смородину живцями у воді: з одного куща можна отримати десятки рослинВідео

03:02

Нові правила техогляду в Україні — що приховує система перевірок, відповідь адвоката

02:25

Останній шанс у травні: чим полити розсаду, щоб вона не загинула після висадки

01:15

Загадка вічного життя: вчені несподівано розшифрували ДНК стародавнього "довгожителя"

00:21

Погода різко змінюється: мешканцям Києва та області повідомили про раптові зміни

02 травня, субота
22:45

Стрілянина та викрадення людини: гучний скандал із бійцями "Вовків Да Вінчі"

22:05

Шарлотті виповнилося 11 років: палац опублікував нове фото принцеси

21:48

Секрет ідеального прання: завдяки одній натуральній добавці рушники стануть як новіВідео

21:45

Росія атакує Україну дронами: у Києві лунають вибухи – що відомо

Реклама
21:22

Прийде справжня спека: Тернопільщину скоро прогріє до +27 градусів

21:04

У Росії загинула одна з найпопулярніших учасниць КВН

20:33

Невже він здатний на таке: дружина Ігоря Ніколаєва показала синці

20:31

Зламала гру "нейтральної" росіянки: Костюк тріумфувала на турнірі WTAВідео

20:07

Росіяни заявили про захоплення Миропілля на Сумщині: в ЗСУ різко відреагували

19:52

Проблеми у стосунках: знаки зодіаку, яким найважче знайти щастя в коханні

19:34

РФ масовано завдає ударів по об'єктах Нафтогазу: що відомо про поранених та "прильоти"

19:13

Що насправді означає логотип Toyota: прихований сенс знають одиниціВідео

19:10

Чому Путін заговорив про перемир’я: Денисенко розкрив нову тактикуПогляд

18:48

Звичка під душем виявляє приховані риси поведінки: вибір не випадковийВідео

18:38

Фіцо несподівано підтримав вступ України до ЄС: подробиці розмови із Зеленським

18:29

Зеленський ввів санкції РНБО проти ексглави Офісу президента - що відомо

18:20

Позиції долара можуть посилитися: як зміниться курс валют з понеділка

18:07

Більшість власників неправильно ставлять миски для кота - в чому проблемаВідео

17:56

Як врятувати підмерзлу малину: правила підживлення та антистресової обробки

17:47

Гороскоп Таро на завтра, 3 травня: Ракам — відпочинок, Водоліям — багато справ

17:43

Сім'я шукає зниклого собаку за допомогою дронів: призначено винагороду

17:31

Пірсинг і яскравий макіяж: 14-річна дочка Кардашян вразила своїм зовнішнім виглядомВідео

17:26

Потужні удари по цілях РФ: підірвано тактичну групу ОТРК Іскандер та РЛС

17:12

В Україну прийде майже літне тепло: коли температура різко підніметься

Реклама
16:53

Чому експерти радять вимикати роутер на ніч: приховані ризики постійної мережі

16:47

Від "Президента" до "Нутелли": дивні імена дітей, які заборонили

16:46

Обов’язково для всіх авто: на водіїв в Україні чекають важливі зміни

16:26

Переговори з РФ без участі США: Зеленський готує нову стратегію - Рolitico

16:03

"Вперше в історії": названо ім'я нового головного тренера збірної України з футболуВідео

15:59

Бронь може не врятувати: в Україні хочуть змінити підхід до мобілізації

15:50

Слово "утрєннік" є помилкою - як правильно сказати українськоюВідео

15:49

Заборонений колір у букеті: чому жовті квіти вважають "вісниками розлуки"

15:30

"Специфічна активність з боку Білорусі": Зеленський попередив про нову загрозу

15:24

Стягують танки та хочуть витіснити ЗСУ: в ДШВ розкрили задум РФ щодо Покровська

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регіони
Новини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ХарковаНовини ДніпраНовини ПолтавиНовини ТернополяНовини СумНовини ЖитомираНовини ЧеркасиНовини Одеси
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти