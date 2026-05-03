Окупанти цинічно атакували Одещину: є загиблі та поранені - все про наслідки

Нічна атака РФ забрала життя двох людей, ще п’ятеро мешканців дістали поранення.

Наслідки атаки РФ на Одещині 3 квітня / Колаж: Главред, фото: ОВА

Головне:

Росіяни вночі атакували Одещину дронами

Під ударом опинилися житлові будинки та портова інфраструктура

Двоє людей загинули, також є постраждалі

В ніч на 3 травня окупанти знову атакували Одеську область. Під ударом була цивільна та портова інфраструктура регіону.

Внаслідок атаки РФ загинули дві людини, ще п'ятеро людей зазнали поранень. Про це повіждомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Ворог продовжує завдавати ударів по цивільній та портовій інфраструктурі Одещини. На жаль, двоє людей загинуло, ще пʼятеро постраждало. Щирі співчуття рідним та близьким", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок атаки в Одеському районі зафіксовано влучання ворожих дронів у три житлових будинки, ще два пошкоджено.

Внасдок атаки на портову інфраструктуру, пошкоджено резервуари для зберігання та адміністративну будівлю, повідомляють в Міністерстві розвитку громад та територій.

"Росія системно цілить у логістику - залізницю, порти, об'єкти, які забезпечують життєдіяльність країни", - наголосили в Мінрозвитку.

Пожежі, що виникли, наразі ліквідовані рятувальниками. Всі відповідні служби працюють над усуненням наслідків.

Шахед / Інфографіка: Главред

Атаки РФ на Одеську область - останні новини

Главред раніше писав, що в ніч на 1 травня російська окупаційна армія атакувала Одесу. Зафіксовано пожежу в 16-поверхівці. Також влучання в ще одну висотку - там сталося загоряння на 11-му та 12-му поверхах.

У ніч на 30 квітня ворог здійснив кілька хвиль масованих атак ударними дронами. Окупанти били по цивільній інфраструктурі міста. Внаслідок цього були пошкоджені десятки об'єктів. Внаслідок атаки є постраждалі - 18 людей.

Вночі 27 квітня Одеса та область вкотре зазнала масованої атаки ударних безпілотників з боку російських окупаційних військ. Внаслідок ударів пошкоджено житловий будинок, будівлю готелю та приватні автомобілі. Також у місті фіксували падіння уламків БпЛА.

Про персону: Олег Кіпер Олег Олександрович Кіпер (нар. 1 травня 1980, Тимкове, Одеська область) — голова Одеської обласної військової адміністрації з 30 травня 2023 року, заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, повідомляє Вікіпедія. Розпочав свою кар'єру в органах прокуратури в 2001 році. Згодом він обіймав різні посади, зокрема: слідчого в Котовській міжрайонній прокуратурі;

прокурора відділу в Генеральній прокуратурі України;

керівника Київської міської прокуратури (з 2020 по 2023 рік). У 2014 році Олег Кіпер підпав під люстрацію, але пізніше, у 2019 році, він домігся через суд скасування цього рішення. З 2021 року він має звання заслуженого юриста України.

