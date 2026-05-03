Трамп заявив про масштабне скорочення військ США у Європі: про яку кількість йдеться

Президент США акцентував, що йдеться про скорочення набагато більшої кількості, ніж казали в Пентагоні.

Сполучені Штати Америки оголосили про масштабне скорочення військової присутності на європейському континенті. Президент Дональд Трамп підтвердив, що буде виведено значно більше військовослужбовців, ніж раніше повідомляв Пентагон, пише УНІАН.

"Ми збираємося значно скоротити чисельність військ, і ми виведемо набагато більше, ніж 5 000", - заявив американський лідер, відповідаючи на запитання журналістів у Флориді.

Раніше Пентагон інформував, що США планують вивести приблизно 5 тисяч військових з Німеччини протягом 6–12 місяців після "ретельного перегляду розстановки сил міністерства в Європі".

Особливу увагу привертає база "Рамштайн" у Німеччині - штаб-квартира ВПС США в Європі та ключовий об’єкт НАТО. Саме там розташована одна з найважливіших американських інфраструктур у регіоні, і скорочення військової присутності може мати стратегічні наслідки для альянсу.

Виведення військ США з Німеччини - що відомо

Як писав раніше Главред, Дональд Трамп наказав Пентагону вивести близько 5 тисяч військовослужбовців із території Німеччини. Це рішення стало несподіванкою для оборонних відомств і союзників, адже стратегічний огляд не передбачав змін у чисельності американського контингенту.

Риторика Трампа посилила розбіжності між Вашингтоном і Берліном. Його критика канцлера Фрідріха Мерца та телефонна розмова з Володимиром Путіним лише загострили підозри союзників, які вбачають у присутності США ключовий фактор стримування Росії.

У Німеччині рішення викликало подив, адже напередодні відбулися конструктивні переговори з американськими військовими. Генштаб наголошує на готовності збільшувати оборонні витрати, проте скорочення американських сил може суттєво змінити баланс безпеки в Європі.

