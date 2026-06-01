Путін втратив шанс укласти мирну угоду, в РФ заговорили про кінець війни - ЗМІ

Анна Косик
1 червня 2026, 14:39
Російські чиновники почали розуміти, що врятувати ситуацію може тільки припинення бойових дій.
Путин, удар по нпз
Російський уряд не знає, як виконати наказ Путіна / Колаж: Главред, фото: t.me/news_kremlin, скріншот з YouTube

Коротко:

  • Економічна ситуація в РФ погіршується
  • Путін наказав знайти спосіб відновити економічне зростання Росії
  • Підприємства РФ вважають, що для економічного зростання треба закінчити війну

Темпи зростання економіки країни-агресорки Росії різко сповільнилася. За останніми прогнозами, за 2026 рік очікується зростання тільки на 0,4%. Про це пише Reuters.

Погіршують ситуацію в економічній сфері РФ останнім часом атаки українських дронів вглиб території противника. Внаслідок ударів Сил оборони в Росії виведені з ладу НПЗ, нафтобази, стратегічні заводи та порти, від яких залежить економіка.

ЗСУ вже вплинули на чверть нафтопереробних потужностей РФ та створили ризик дефіциту палива. У цих обставинах кремлівський диктатор Володимир Путін наказав своїм чиновникам знайти способи відновлення економічного зростання.

"Підприємства кажуть, що найкращим способом досягти цього було б припинити війну в Україні", - пише видання.

Високопоставлений керівник російської корпорації сказав Reuters, що на це вказує зростання та ентузіазм на російському фондовому ринку після кожної позитивної новини з мирних переговорів щодо України, що відбуваються за посередництва США.

Але проблема в тому, що Путін уже втратив гарну можливість укласти мирну угоду минулого року, і зараз економіка демонструє ознаки нестабільності. При цьому уряд РФ по суті нічого не може запропонувати для відновлення зростання.

Чи може РФ врятувати свою економіку - думка експерта

Главред писав, що за словами економіста, політика і колишнього заступника міністра енергетики РФ Володимира Мілова, фінансові проблеми Росії настільки серйозні, що навіть тимчасове зростання доходів протягом кількох місяців не здатне суттєво вплинути на загальну ситуацію.

Навіть продаж нафти за ціною близько 100 доларів за барель не дозволить Росії подолати глибоку фінансову кризу. Для збалансування бюджету цього року та покриття частини дефіциту Росії необхідно, щоб середня ціна на нафту в період до грудня становила близько 90 доларів за барель.

Нагадаємо, Главред писав, що 2026 рік може стати для Росії періодом серйозних внутрішніх потрясінь, і ключовим джерелом ризиків виглядає саме економіка.

Раніше депутат Держдуми РФ Ренат Сулейманов заявив, що так звану "СВО" потрібно чим скоріше закінчувати, бо економіка не витримує такого навантаження. Вже офіційно 40% федерального бюджету йде на оборону та безпеку.

Напередодні стало відомо, що Володимир Путін вперше офіційно визнав початок спаду російської економіки. Це свідчить про кризу небачених масштабів.

Про джерело: Reuters

Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.

Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття

У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

