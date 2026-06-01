"Манкуртство": відомий режисер пройшовся по розриву Повалій із сином

Христина Трохимчук
1 червня 2026, 14:06
Таїсія Повалій відверто заявила, що не спілкується зі своїм сином.
Таїсія Повалій розірвала стосунки з сином
Таїсія Повалій розірвала стосунки з сином / колаж: Главред, фото: скріншот із відео, instagram.com, Денис Повалій

Ви дізнаєтеся:

  • Семен Горов висловився про Таїсію Повалій
  • Що він сказав про розрив стосунків співачки з сином

Відомий режисер Семен Горов відверто висловився про зрадницю України Таїсію Повалій та її стосунки з сином. Творець, який раніше працював із зіркою, розповів про справжнє обличчя колишньої народної артистки в інтерв’ю OBOZ.UA.

За словами Горова, політичні вподобання Повалій були зрозумілі всім, хто коли-небудь працював з нею. Незважаючи на відверто проросійський вектор, співачку намагалися зрозуміти і поважали її право на свободу поглядів.

Таїсія Повалій
Таїсія Повалій про війну / фото: instagram.com, Таїсія Повалій

"Таїсію Повалій я дійсно знав особисто, працював з нею. Вона й тоді не приховувала своїх політичних поглядів. Але тоді це все ж сприймалося як частина демократії: людина має право на свої переконання. Але коли після всього, що сталося, ти починаєш говорити речі проти власної країни, проти людей, які тут живуть і гинуть, — цього я не можу зрозуміти. Намагався якось для себе пояснити, знайти виправдання, але не зміг", — поділився режисер.

Також Семен емоційно висловився про розрив стосунків Таїсії з її сином Денисом. Історія про те, як зрада Повалій зруйнувала її сім'ю, справила на нього сильне враження.

Таїсія Повалій із сином
Таїсія Повалій і Денис Повалій / фото: t.me, Таїсія Повалій

"Дивився недавно якесь її інтерв'ю, знаєте, якщо вона вже пішла на те, щоб порвати з сином... Навіть не знаю, як це охарактеризувати, це вже якесь манкуртство", — висловився Горов.

Раніше Главред повідомляв, що в родині Бондар, яка полюбилася глядачам після проєкту "Хата на тата", сталося велике горе. Син повідомив дуже сумну новину — пішов з життя харизматичний герой реаліті Сергій Бондар.

Також Міка Ньютон повернулася на батьківщину після тринадцяти років проживання в США та складної боротьби з онкологічним захворюванням. Як стало відомо, приїзд артистки пов'язаний з її планами щодо відновлення активної творчої діяльності в Україні.

Про персону: Таїсія Повалій

Таїсія Повалій — радянська та російська співачка. Колишня народна артистка України (позбавлена звання у 2015 році), народна артистка Інгушетії (2012). З 2012 по 2014 рік — народний депутат України від "Партії регіонів". З вересня 2022 року перебуває під санкціями України, повідомляє "Вікіпедія".

Поцілили просто по лікарні: росіяни цинічно обстріляли медзаклад на Сумщині

Путін втратив шанс укласти мирну угоду, в РФ заговорили про кінець війни - ЗМІ

Трамп може покласти край війні Росії: у Forbes назвали дієвий інструмент проти Путіна

Софія Ротару з'явилася в Києві та зізналася в коханні

Чому в СРСР спецслужби носили саме шкіряні куртки: відповідь здивує багатьох

Карта Deep State онлайн за 1 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Трамп може покласти край війні Росії: у Forbes назвали дієвий інструмент проти Путіна

Доля готує щедрий подарунок: який знак зодіаку опиниться в центрі уваги в червні 2026

