"Манкуртство": відомий режисер пройшовся по розриву Повалій із сином

Відомий режисер Семен Горов відверто висловився про зрадницю України Таїсію Повалій та її стосунки з сином. Творець, який раніше працював із зіркою, розповів про справжнє обличчя колишньої народної артистки в інтерв’ю OBOZ.UA.
За словами Горова, політичні вподобання Повалій були зрозумілі всім, хто коли-небудь працював з нею. Незважаючи на відверто проросійський вектор, співачку намагалися зрозуміти і поважали її право на свободу поглядів.
"Таїсію Повалій я дійсно знав особисто, працював з нею. Вона й тоді не приховувала своїх політичних поглядів. Але тоді це все ж сприймалося як частина демократії: людина має право на свої переконання. Але коли після всього, що сталося, ти починаєш говорити речі проти власної країни, проти людей, які тут живуть і гинуть, — цього я не можу зрозуміти. Намагався якось для себе пояснити, знайти виправдання, але не зміг", — поділився режисер.
Також Семен емоційно висловився про розрив стосунків Таїсії з її сином Денисом. Історія про те, як зрада Повалій зруйнувала її сім'ю, справила на нього сильне враження.
"Дивився недавно якесь її інтерв'ю, знаєте, якщо вона вже пішла на те, щоб порвати з сином... Навіть не знаю, як це охарактеризувати, це вже якесь манкуртство", — висловився Горов.
Про персону: Таїсія Повалій
Таїсія Повалій — радянська та російська співачка. Колишня народна артистка України (позбавлена звання у 2015 році), народна артистка Інгушетії (2012). З 2012 по 2014 рік — народний депутат України від "Партії регіонів". З вересня 2022 року перебуває під санкціями України, повідомляє "Вікіпедія".
