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РФ збирає ударний кулак: у Генштабі назвали напрямок штурму окупантів

7 квітня 2022, 19:06

Ворог продовжує підготовку до наступу на сході України, розповіли в Генштабі ЗСУ.

військові, ВСУ, війна
/ Фото Reuters

Основні зусилля противник зосереджує на захопленні Маріуполя, наступі в районі Ізюма і спробах прорвати оборону на Донецькому напрямку.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив в оперативній інформації станом на вечір, 7 квітня.

"Ворог продовжує підготовку до наступу на сході України. Окупанти здійснюють перегрупування військ з метою завершення формування наступального угруповання. Здійснюють заходи з нарощування авіаційної складової та системи управління, продовжують ведення розвідки", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що основні зусилля противник зосереджує на захопленні міста Маріуполь, веденні наступу в районі міста Ізюм і спробах прорвати оборону на Донецькому напрямку.

На Сіверському напрямку противник завершує проведення перегрупування і відновлення боєздатності підрозділів Центрального військового округу в певних районах Брянської і Курської областей. Не виключається ймовірність подальшого направлення зазначених підрозділів на інші операційні напрямки, в тому числі і для ведення бойових дій на Донецький і Луганськ напрямок.

На Донецькому і Таврійському напрямках противник продовжує здійснювати вогневий вплив і ведення штурмових дій. Завдає ракетно-бомбові удари, веде артилерійський вогонь по цивільній інфраструктурі населених пунктів. Порт Бердянськ окупантами використовується для перекидання озброєння, військової техніки та особового складу.

Крім того, ворог також активізував зусилля на Сєвєродонецькому напрямку і намагається продовжувати наступ у районах населених пунктів Донецький, Новотошківське та Попасна.

Також противник намагався здійснити наступ у районах населених пунктів Мар'їнка, Борівський і Солодке - спроби настання успіху не мали.

За даними Генштабу, ймовірно, окупанти найближчим часом намагатимуться прорвати оборону наших військ у Сєвєродонецькому, Авдіївському і Курахівському район.

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Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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Генштаб ЗСУ війна Росії та України
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