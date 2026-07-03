РФ хоче просунутися до Слов'янська: ворог активізував штурми на південь від Лиману

Противник проводить активні штурми в районах Озерного та Кривої Луки.

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Росія намагається просунутися до Слов'янська / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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Російські війська несуть великі втрати

Російське командування намагається обійти Лиман

Російські окупанти активізували штурмові дії на південь від Лимана, намагаючись просунутися в напрямку Слов'янська та уникнути боїв безпосередньо за містом Лиман. Про це повідомив аналітичний проєкт DeepState.

За даними аналітиків, противник проводить активні штурми в районах Озерного та Кривої Луки. Незважаючи на незначне просування, російські війська зазнають постійних втрат. Основною метою називають вихід на рубіж Райгородка для подальшого розвитку наступу на Слов’янськ та Слов’янську агломерацію.

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У DeepState зазначають, що російське командування намагається обійти Лиман, оскільки попередні спроби увійти в місто закінчувалися значними втратами, навіть у випадках часткового проникнення.

Крім того, за інформацією проєкту, окупаційні війська зосередили зусилля в районі Рай-Олександрівки, яку аналітики називають одним із ключових населених пунктів для подальшого просування в напрямку Слов’янська.

Фото: DeepState

За оцінкою DeepState, лінія Миколаївка-Оріхуватка-Ніконорівка є останнім важливим рубежем перед можливими боями за місто.

Водночас українські військові продовжують відбивати атаки та стримувати наступ противника.

Також аналітики зазначають, що критичною залишається ситуація в районі Ямполя, де Сили оборони продовжують утримувати позиції.

Інфографіка: Главред

Війська РФ втрачають ініціативу на фронті - коментар експерта

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко в ефірі "Еспресо" повідомив, що наразі спостерігається скорочення переміщень російських військ за всіма основними маршрутами та напрямками. Водночас, за його словами, поки що зарано стверджувати, що це є безпосереднім наслідком нещодавніх ударів по логістиці противника.

Андрющенко також зазначив, що між Маріуполем і Бердянськом існує щонайменше три альтернативні дороги, які дозволяють пересуватися, практично не використовуючи сухопутний коридор.

На його думку, наразі російські війська в Приазов’ї втратили можливість оперативно перекидати сили та техніку, що суттєво обмежило їхній наступальний потенціал. Це означає, що вони вже не здатні проводити швидкі наступальні операції, подібні до тих, що раніше відбувалися поблизу Гуляйполя чи Угледара.

Експерт вважає, що в нинішніх умовах окупанти не можуть підтримувати масштабний наступ через труднощі із забезпеченням підкріплень, проведенням ротацій та доставкою боєприпасів на передову.

"А з огляду на те, що ми позбавляємо їх цих можливостей, тим самим посилюємо тиск на самій лінії фронту, контроль і фіксацію того, що там відбувається. Відповідно, боєздатність росіян, у поєднанні з ударами по логістиці, знижуватиметься. Я думаю, у серпні такої інтенсивності не буде. А серпень стане саме тим місяцем, коли ми побачимо кардинальні зміни в пересуваннях російських військ на окупованих територіях", - підсумував Андрющенко.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, "Главред" писав, що українські військові запобігли спробі російських сил прорватися через державний кордон у районі Казачої Лопані Харківської області.

Раніше повідомлялося, що ключовим викликом для Сил оборони наразі є не лише стримування наступальних дій РФ, а й досягнення такого рівня стійкості, який дозволить змінити характер бойових дій.

Напередодні стало відомо, що літня наступальна кампанія російської армії 2026 року не виправдала очікувань військового керівництва РФ і повністю провалилася з точки зору оперативних завдань.

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Про джерело: DeepState DeepStateMap.Live - інтерактивна онлайн-карта бойових дій в Україні, яка дає змогу стежити за змінами лінії фронту та перебігом військових дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

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