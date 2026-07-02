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Літній наступ РФ провалився: в ISW розкрили реальні темпи просування окупантів

Дар'я Пшеничник
2 липня 2026, 09:37
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Наразі середній темп просування ворога впав до 1,01 квадратного кілометра на добу.
Путин, армия РФ, ВСУ
Російський наступ поступово втрачає темп уже кілька місяців поспіль / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, kremlin.ru, facebook.com/GeneralStaff.ua

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  • Літній наступ РФ 2026 року провалився
  • Темпи просування окупантів впали до мінімуму
  • Ворог ув'яз у виснажливих тактичних боях

Літня наступальна кампанія російської армії 2026 року не виправдала очікувань військового керівництва РФ та повністю провалилася з погляду оперативних завдань. Російські війська остаточно ув'язли у виснажливих позиційних боях, втративши здатність до масштабних проривів.

До таких висновків дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), проаналізувавши та порівнявши темпи просування окупаційних сил.

"Повзучий" наступ: катастрофічне уповільнення армії РФ

За підрахунками експертів, протягом червня російським підрозділам вдалося окупувати лише близько 30 квадратних кілометрів української території. Наразі середній темп просування ворога впав до 1,01 квадратного кілометра на добу.

Для порівняння, у червні минулого 2025 року армія РФ просувалася в середньому на понад 16 квадратних кілометрів щодня, що демонструє колосальне падіння наступального потенціалу окупантів у поточному році.

"За понад рік російська армія так і не змогла перейти до маневреної війни. Більшість територіальних надбань відбуваються повільно, буквально "повзучими" темпами, що свідчить про відсутність можливостей для масштабного оперативного прориву", - наголошують в ISW.

Костянтинівка як головна ілюзія командування РФ

Експерти фіксують, що тенденція до зниження бойових спроможностей ворога є довготривалою: швидкість просування армії РФ неухильно падає ще з листопада минулого року. Будь-які спроби командування окупантів компенсувати це новими хвилями атак і живою силою не принесли бажаного результату.

Наразі єдиною ділянкою фронту, де загарбники демонструють хоч якийсь помітний прогрес, залишається район Костянтинівки Донецької області. Російський генералітет визначив цей напрямок як пріоритетний для своєї літньої кампанії.

Проте в ISW підкреслюють, що навіть там усі успіхи ворога мають виключно локальний тактичний характер, а кожен захоплений метр землі коштує Кремлю колосальних і неспівмірних втрат у живій силі та техніці. У підсумку, українські сили оборони продовжують ефективно стримувати тиск ворога, руйнуючи стратегічні плани Москви на 2026 рік.

Константиновка Инфографика
Що відомо про Костянтинівку / Інфографіка: Главред

Війська РФ втрачають ініціативу на фронті - коментар експерта

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко в ефірі Еспресо повідомив, що наразі спостерігається скорочення переміщень російських військ усіма основними маршрутами та напрямками. Водночас, за його словами, поки зарано стверджувати, що це є безпосереднім наслідком нещодавніх ударів по логістиці противника.

Андрющенко також зазначив, що між Маріуполем і Бердянськом існує щонайменше три альтернативні дороги, які дозволяють пересуватися, майже не використовуючи сухопутний коридор.

На його думку, нині російські війська в Приазов'ї втратили можливість оперативно перекидати сили та техніку, що суттєво обмежило їхній наступальний потенціал. Це означає, що вони вже не здатні проводити швидкі наступальні операції, подібні до тих, які раніше відбувалися поблизу Гуляйполя чи Вугледара.

Експерт вважає, що за нинішніх умов окупанти не можуть підтримувати масштабний наступ через труднощі із забезпеченням підкріплень, проведенням ротацій і доставкою боєприпасів на передову.

"А враховуючи, що ми обрізаємо їм ці можливості, то таким чином збільшуємо напруження на самій трасі, контроль і фіксацію того, що там відбувається. Відповідно, спроможність росіян, в купі з ударами по логістиці, буде спадати. Я думаю, в серпні не буде подібної інтенсивності. А серпень буде саме той місяць, коли ми побачимо кардинальні зміни в російських переміщеннях на окупованих територіях", - підсумував Андрющенко.

Війна Росії проти України - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, DeepState попередили про загрозу для Костянтинівки. Аналітики відзначили різке загострення ситуації навколо міста. За їхніми даними, противник вийшов на околиці Костянтинівки і намагається перерізати логістичні маршрути для відрізання міста від постачання.

Речник Сил оборони півдня Владислав Волошин повідомив про відновлення активності ворога на південних напрямках. За його словами, ворог нарощує тиск біля Оріхова. Під час однієї з атак було задіяно п'ять квадроциклів, 17 мотоциклів і до півсотні військовослужбовців.

Керівник безпекових програм Павло Лакійчук констатував, що можливості російського командування обмежені через втрати. Він пояснив, що через дефіцит ресурсів росіянам бракує сил для одночасних наступів. Експерт зазначив, що через це окупанти змушені проводити операції послідовно, а не синхронно на кількох напрямках.

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

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