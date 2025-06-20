Стамбульський формат прогресу не дасть: Кислиця сказав, що потрібно для укладення миру

У Росії є лише одна людина, яка сама себе уповноважила ухвалювати ті рішення, які здатні покласти край війні.

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Сергій Кислиця заявив про необхідність зустрічі Зеленського і Путіна / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ОП, сайт Кремля

Головні тези Кислиці:

Формат переговорів у Стамбулі не дасть прогресу

Потрібна зустріч двох або трьох президентів

У РФ лише Путін вирішує питання війни або миру

Щоб мирні переговори зрушили з мертвої точки, потрібна зустріч на рівні лідерів двох країн - президента України Зеленського і глави Кремля Володимира Путіна. Таку думку в інтерв'ю Суспільному озвучив перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця.

За його словами, Стамбульський формат не може істотно змінити ситуацію, що склалася, крім домовленостей про обмін військовополоненими.

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Кислиця зазначив, що з огляду на ситуацію, українська делегація під час двох раундів у Стамбулі, наполягала на необхідності підготовки зустрічі Зеленського і Путіна.

"Ми про це говорили і в травні, і в червні. У росіян натомість зовсім інша логіка - що спочатку ми маємо виконати їхні вимоги, а вже потім зустрінуться лідери", - пояснив Кислиця.

Він додав, що без зустрічі двох лідерів, або трьох, разом із президентом США Дональдом Трампом, "навряд чи можна досягти карколомних рішень".

Причиною він назвав "диктаторський характер режиму в Росії", за якого "тільки одна людина сама себе уповноважила ухвалювати ті рішення, які здатні покласти кінець війні або встановити стійке припинення вогню".

Мирні переговори між Україною та РФ

Як відомо, Україна та Росія провели вже два раунди переговорів щодо завершення війни - 16 травня і 2 червня 2025 року.

Днями очільник країни-агресора Росії Володимир Путін заявив, що РФ прагне завершення війни проти України "якомога швидше". За його словами, він готовий до переговорів із Володимиром Зеленським, однак відмовляється визнавати чинного президента України легітимним для підписання будь-яких угод.

Також Путін сказав, що після 22 червня російська делегація готова до нової зустрічі з українською стороною.

Раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна готова до припинення вогню і переговорів із Росією. До прямих переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним готовий навіть Володимир Зеленський. Однак Кремль зневажливо ставиться до міжнародних ініціатив і нарощує агресію.

Як писав Главред, адміністрація президента США Дональда Трампа згорнула міжвідомчу робочу групу, завданням якої була розробка стратегії тиску на Росію, щоб прискорити мирні переговори з Україною.

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Хто такий Сергій Кислиця Сергій Кислиця - український дипломат, постійний представник України при Організації Об'єднаних Націй (з 20 лютого 2020 року). Закінчив факультет міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського державного університету ім. Тараса Шевченка. Володіє українською, російською, англійською, іспанською та французькою мовами

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