Окупанти б’ють по мостах спеціальними боєприпасами: яку загрозу вони несуть

Окупанти шукають спосіб точково пошкоджувати металеві конструкції мостів за допомогою спеціальних боєприпасів.

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РФ б’є по мостах особливими боєприпасами / Колаж: Главред, фото: соцмережі, скриншот

Головне із заяв Волохова:

РФ застосовує проти мостів кумулятивно-ріжучі боєприпаси

Вони концентрують енергію вибуху на металевих елементах конструкцій

Для значного пошкодження потрібне дуже точне влучання під правильним кутом

Російські війська намагаються використовувати проти мостів спеціальні кумулятивно-ріжучі боєприпаси. Вони призначені для пошкодження металевих елементів конструкцій, однак для ефективного застосування потребують дуже точного влучання. Про це в етері Київ24 розповів командир підрозділу TERRA у складі 3-го армійського корпусу Микола Волохов.

За його словами, у російських "Геранях" кумулятивний струмінь формується у ріжучу площину. Таким способом окупанти намагаються зрізати металеві елементи мостів та інших інженерних споруд.

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Волохов пояснив, що такий боєприпас відрізняється від звичайної вибухівки способом використання енергії вибуху. Вона концентрується у певному напрямку, завдяки чому може впливати на конкретний елемент конструкції.

"Якщо військові хочуть підірвати міст, то вони не просто кладуть багато вибухівки... Це окрема складність, тому що тоді вибух ніби оближе конструкцію, і енергія вибуху не зайде в неї. А от кумулятивний боєприпаси може зробити так, що енергія вибуху концентровано зайде в опору ЛЕП або моста", - зазначив військовий.

Водночас використання такого боєприпасу саме по собі не гарантує серйозного пошкодження мосту. Для результативної атаки потрібно влучити у конкретний елемент конструкції, причому під правильним кутом і в необхідному положенні.

За словами Волохова, саме точність є одним із головних обмежень такого способу ураження.

Росія використовує нову тактику ударів по мостах столиці

За даними аналітиків ISW, під час ударів по київських мостах росіяни застосували принципово інший спосіб наведення. Радник Президента України з питань оборонних технологій Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив, що окупанти задіяли один або кілька ретрансляторів, які формують mesh-мережу з тимчасовим локальним зв’язком - саме вона дозволяє операторам коригувати траєкторію польоту безпілотника вже під час атаки.

Принцип роботи таких пристроїв зводиться до функції шлюзу: вони приймають команди через інтернет і перетворюють їх на радіочастотні сигнали для дрона, що знаходяться поблизу.

Сергій Бескрестнов "Флеш" / Інфографіка: Главред

Удари по мостах - останні новини

Як писав Главред, зранку 6 жовтня російська окупаційна армія атакувала міст через Дніпро у Запоріжжі. Рух по переправі тимчасово перекрито. Двоє чоловіків постраждали та були госпіталізовані.

Нагадаємо, Росія вранці 4 жовтня атакувала Київ. Влучання зафіксовано в дорожнє полотно Південного мосту. Є пошкодження, є постраждалі.

Столична влада повідомила, що рух по двох мостах через Дніпро в Києві зупинятиметься на 15 хвилин під час повітряної тривоги. Обмеження стосуються Південного та Подільсько-Воскресенського мостів.

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Про персону: Микола Волохов Микола Волохов з позивним "Абдула" захищає Україну у складі 3-ї окремої штурмової бригади у підрозділі "Терра" на Бахмутському напрямку. У цивільному житті Микола – мотогонщик, та зараз він – аеророзвідник. Шлях воїна чоловік обрав 2014-го – під час боїв за Маріуполь, повідомляє УП.

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