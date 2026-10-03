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"Є-шлюпка" замість метро: соціальні мережі заполонили меми після ударів РФ по мостах

Анна Ярославська
3 жовтня 2026, 10:46
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Мешканці лівого берега Києва мріють про водне таксі та власного мера, а хтось згадує переправи часів Другої світової війни.
Лівобережжя відповіло на удари РФ мемами та жартами
Лівобережжя відповіло на удари РФ мемами та жартами / Колаж: Главред, фото: соцмережі

Читайте в матеріалі:

  • Росія п’ять разів за два дні завдала ударів по Південному мосту
  • Лівий берег Києва опинився у заторах і без метро до центру
  • Кияни відповіли мемами про "незалежність Лівобережжя"

Після серії російських ударів по Південному мосту мешканці Лівого берега Києва масово перетворюють тривогу через транспортну ізоляцію на іронію. Понад 2,3 тис. лайків і 420 коментарів зібрало запитання користувачки komardinka у соцмережі Threads про те, що робитиме Лівобережжя, якщо раптом не залишиться нормального сполучення з правим берегом.

"Кияни з лівого берега, у мене сьогодні одне тривожне запитання: а що ми взагалі робитимемо, якщо раптом не залишиться нормального сполучення з правим берегом?", - ставить дівчина запитання в соцмережі.

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Привід для такого запитання цілком реальний. Російська армія п’ять разів за два дні атакувала Південний міст. У результаті переправу перекрили. Вранці 2 жовтня рух по Південному мосту закрили в обидва боки, на мосту Патона заблокували рух з правого на лівий берег, а на мосту "Метро" для руху на правий берег залишили одну смугу.

Наслідки відчулися одразу. Величезний затор утворився на Печерську, великі затори стояли на Дніпровській набережній та на Осокорках, а на зупинках у бік правого берега на транспорт чекали десятки людей. Частина киян вирішила не чекати на автобуси й добиралася між берегами пішки.

За даними Київської міської військової адміністрації, після кількох влучень у Південний міст пошкоджено опору мосту, відбійник, дорожнє полотно та захисне бетонне полотно метрополітену. Рада оборони столиці вирішила, що під час повітряної тривоги рух по всіх мостах буде повністю або частково закрито. Потяги зеленої гілки метро по Південному мосту під час жовтого рівня тривоги зможуть пустити лише після експертного висновку про стан споруди.

"Є-шлюпка" та човен-маршрутка: Лівобережжя рятується гумором

Сама авторка вірусного допису не приховує, що іронія стала для неї способом впоратися зі стресом останніх днів.

"Коли вже набридло нервувати, починаєш жартувати", - зізнається komardinka.

Найпопулярнішою відповіддю під дописом став заклик проголосити незалежність Лівобережжя. Інші коментатори пішли далі й розписали цілу політичну програму для "нової держави".

"План такий: відокремлюємося, оголошуємо окреме місто й обираємо нормального мера!" - пише користувачка skyinasia.

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Окремий жанр - фантазії про водний транспорт. У мережі розлетівся сатиричний пост про нібито державну послугу "Є-шлюпка", яку нібито реалізовуватимуть Bolt і Uklon за цінами, вищими, ніж у звичайного таксі.

Слідом з’явилися смонтовані зображення порома Uber із "проїздом за 30 грн", брендованих яхт Uklon і сотень киян на сапбордах посеред Дніпра.

  • Кияни відповіли мемами на удари мостами через Дніпро
    Кияни відповіли мемами на удари мостами через Дніпро Фото: соцмережі
  • Кияни відповіли мемами на удари мостами через Дніпро
    Кияни відповіли мемами на удари мостами через Дніпро Фото: соцмережі
  • Кияни відповіли мемами на удари мостами через Дніпро
    Кияни відповіли мемами на удари мостами через Дніпро Фото: соцмережі
  • Кияни відповіли мемами на удари мостами через Дніпро
    Кияни відповіли мемами на удари мостами через Дніпро Фото: соцмережі
  • Кияни відповіли мемами на удари мостами через Дніпро
    Кияни відповіли мемами на удари мостами через Дніпро Фото: соцмережі
  • Кияни відповіли мемами на удари мостами через Дніпро
    Кияни відповіли мемами на удари мостами через Дніпро Фото: соцмережі

Дехто вже вбачає в цій ситуації бізнес-нішу. Одна з коментаторок, з огляду на наближення зими, запропонувала шукати криголам у розстрочку або домовлятися з власниками хаскі про стартап "Є-упряжка".

"Човни. Човни, панове. Саме час купувати човни й заробляти гроші на перевезенні пасажирів", - радить користувач lobo_rem.

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"І це, чорт забирай, не смішно": історичні паралелі та реальні пропозиції

Втім, не всім у коментарях до сміху. Користувачка vira_dank нагадала, як Київ переживав Другу світову: тоді всі мости підірвали радянські війська, причому разом із людьми, які на них перебували. Перші тижні містяни переправлялися на плотах і човнах, потім німці навели понтонну переправу, насамперед для вермахту, а згодом звели тимчасові мости, якими звичайним мешканцям скористатися було непросто.

Інший користувач додав у гілку архівне фото понтонної переправи під Лаврою.

"Взимку ходили по льоду. І це, чорт забирай, не смішно...", - підкреслює vira_dank.

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Частина коментаторів серйозно обговорює різні варіанти. Один із них наводить як приклад Венецію, де весь пасажиропотік рухається по воді, і вважає, що великі пороми надто вразливі, а ось невеликі судна могли б стати рішенням.

"Хоча щоб налагодити таку логістику, ой як треба постаратися, і починати треба було ще вчора, а не через місяць, коли впаде останній міст", - упевнений користувач cercatoreveritas20.

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У Києві можуть розгорнути пороми та понтони

Народний депутат, член парламентського комітету з транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко заявив, що одним із можливих рішень у разі серйозного пошкодження мостів може стати запуск поромних та понтонних переправ. Розглядається сполучення від Славутича до Поштової площі з подальшою пересадкою на метро.

Серед варіантів реагування – збільшення кількості автобусів, організація реверсивного руху та облаштування велосипедних хабів, щоб люди могли залишити велосипед чи самокат після переїзду мосту.

Ще одна пропозиція – ввести проїзд автомобілів у парний та непарний годинник залежно від номера транспортного засобу.

Крейденко заявив, що ще влітку у парламенті відбулася закрита нарада, присвячена стану столичних мостів.

Удари РФ по Південному мосту - що відомо

Як писав Главред, перший удар Південний міст отримав вдень 1 жовтня, коли два дрони влучили поблизу його опори. Рух метро та наземного транспорту зупинили, але фахівці "Київавтодормосту" критичних пошкоджень не виявили.

Моніторинговий канал "єРадар" повідомив, що окупанти здійснили атаку реактивним БПЛА безпосередньо по конструкції Південного мосту в Києві.

Того ж вечора росіяни атакували міст повторно, і цього разу наслідки виявилися серйознішими. За попередніми даними, дрон пошкодив опору мосту, відбійник, дорожнє полотно та захисну бетонну огорожу метрополітену. Рух транспорту по мосту знову зупинили, а фахівці метро знеструмили колію.

Вночі 2 жовтня російська окупаційна армія атакувала Київ. Під удар знову потрапив Південний міст.

У зв’язку з нічними атаками в Києві тимчасово обмежено рух громадського транспорту по окремих мостах, а саме по Південному мосту, мосту "Метро" та мосту Патона.

Росіяни завдали удару по Північному мосту в Києві - новини

Як писав Главред, вранці 3 жовтня росіяни завдали удару по Північному мосту в столиці.

На Північному мосту пошкоджено дорожнє полотно та контактну тролейбусну мережу. Рух по мосту з лівого на правий берег перекрито.

Північний міст (до 2018 року - Московський міст) - один з автотранспортних мостів через Дніпро в Києві, який відіграє найважливішу роль у транспортній інфраструктурі столиці.

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Про джерело: Threads

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