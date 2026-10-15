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Удари по РФ триватимуть, але є загроза для ППО: ISW оцінив наслідки обмежень Starlink

Дар'я Пшеничник
15 жовтня 2026, 12:25оновлено 15 жовтня, 13:27
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Аналітики попереджають, що без зняття лімітів Україні буде важче захищати небо взимку.
Удари по РФ триватимуть, але є загроза для ППО: ISW оцінив наслідки обмежень Starlink
Чи можуть обмеження щодо Starlink зірвати удари України по РФ / Колаж: Главред, фото: Командування Сил підтримки ЗСУ, starlinkinstallationpros.com

Коротко:

відео дня
  • Ліміти Starlink не завадять ударам по НПЗ у Росії
  • Під загрозою опинилося перехоплення російських реактивних дронів

Обмеження швидкості для терміналів Starlink і Starshield не позначаться на ударах українських Сил оборони по цілях на території Росії. Однак вони можуть серйозно послабити перехоплення російських реактивних дронів напередодні зими, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

За оцінкою експертів, SpaceX ще раніше обмежила зону дії Starlink і Starshield для України лише її власною територією. Тому для уражень у глибині РФ українські військові застосовують інші канали зв'язку та навігацію за принципом "точка - точка".

Відтак нові ліміти на швидкість руху ніяк не пов'язані з такими операціями. Аналітики переконані, що Україна й надалі зможе бити по російських нафтопереробних заводах, центрах обробки даних та інших стаціонарних об'єктах.

Під загрозою - перехоплення реактивних дронів

Значно вразливішим ISW вважає інший напрям: боротьбу з російськими реактивними безпілотниками. Київ нині в пришвидшеному темпі нарощує власне виробництво перехоплювачів, а обмеження Starshield здатні загальмувати цей прогрес. За оцінкою аналітиків, це дозволить російським військам і далі тероризувати цивільних напередодні та впродовж зими 2026–2027 років.

Ці побоювання підкріплюють дані Сил безпілотних систем за період з 24 вересня до 14 жовтня. Згідно з ними, ліміти швидкості погіршили здатність збивати безпілотники літакового типу. Це додатково вдарило по українській протиповітряній обороні на тактичному й оперативному рівнях.

У Росії ситуацію вже помітили. Пов'язаний із Кремлем "воєнкор" стверджує, що через обмеження Starlink (імовірно, мається на увазі Starshield) у росіян з'явилося "вікно можливостей" для завдання максимальної шкоди українській інфраструктурі, звертають увагу в ISW.

Удари по РФ триватимуть, але є загроза для ППО: ISW оцінив наслідки обмежень Starlink
Термінал Starlink / Інфографіка: Главред

Чому Маску невигідно відключати Україну від Starlink

Експерт з кібербезпеки Костянтин Корсун в етері телеканалу "Апостроф" заявив, що Дональд Трамп фінансує SpaceX через космічну програму, але США не можуть дозволити собі втратити цю компанію в конкуренції з Китаєм. В той же час, Starlink є комерційною мережею, яка заробляє на тисячах терміналів в Україні, що переважно оплачуються західними партнерами.

Тому відключення такого масштабного клієнта було б невигідним для компанії. Також це спричинило б серйозні репутаційні втрати для Маска та політичні наслідки для Трампа.

Обмеження на роботу Starlink для України - що відомо

Як писав Главред, адміністрація Дональда Трампа заявила українській стороні, що не має жодного стосунку до обмежень у роботі Starlink в Україні. У середу ключові радники Володимира Зеленського провели переговори з представниками Білого дому, ЦРУ та Пентагону. Вони намагалися з’ясувати, чи ухвалював Вашингтон таке рішення і як виправити ситуацію.

За даними співрозмовників видання Axios, у Білому домі відповіли, що не контролюють компанію Ілона Маска. Одне з джерел додало, що адміністрація Трампа має намір звернутися до SpaceX і з’ясувати, що сталося.

Нагадаємо, у ніч на 14 жовтня термінали Starlink перестали підтримувати з’єднання під час руху зі швидкістю понад 160 км/год. Як повідомив волонтер Сергій Стерненко, ймовірно, SpaceX запровадила обмеження на прохання адміністрації президента США Дональда Трампа.

"Через це було зірвано низку важливих місій", - підкреслив Стерненко.

Радник президента України з питань розвитку технологічних напрямків оборони Сергій Бескрестнов (Флеш) також підтвердив, що в ніч на 14 жовтня компанія SpaceX ввела обмеження швидкості роботи терміналів Starlink під час руху.

"Обмеження стосується "військового пакету" послуг StarShield і встановлено на швидкість 100 миль на годину. Наші сили оборони не отримували попередження про такі обмеження, і це призвело до зриву низки місій", - зазначив Бескрестнов.

Пізніше ексглава Міноборони Михайло Федоров заявив, що робота Starlink на швидкості до 160 км/год відновлюється. Це має дозволити українським ударним дронам і дронам-перехоплювачам знову виконувати польоти.

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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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