РФ не має військової сили захопити Україну, але Путін має новий план - ISW

Президент США Дональд Трамп днями назвав нібито відмову Росії від планів щодо окупації всієї України "дуже значною поступкою". Однак, Кремль розпочинав повномасштабне вторгнення саме з цією метою, а подальші роки війни засвідчили неспроможність Росії досягти цієї мети. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зауважили, що "відмова" від того, що Росія не здатна здійснити, навряд чи може вважатися "великою поступкою".

Зазначається, що Росія у 2022 році розраховувала у лютому-березні захопити Київ, аби змусити Україну повністю капітулювати, скинути чинний український уряд і роззброїти українську армію, що означало би повну поразку України.

На думку аналітиків, повторити навіть досягнення початку повномасштабного вторгнення в Україну в осяжному майбутньому Росії навряд чи вдасться.

"Російські війська поки що не в змозі розпочати наступальну операцію, яка могла б призвести до захоплення Києва або форсування річки Дніпро на півдні України, і провели 2024 рік у відчайдушних боях, щоб захопити територію в дев’ять десятих розміру Род-Айленда. Росія не має військової сили, щоб захопити решту України за відсутності повномасштабної мобілізації російського суспільства, і, можливо, не тоді, доки Захід продовжує підтримувати Україну", - додають в ISW.

Крім того, у звіті повідомляється, що неспроможність Росії захопити всю Україну зовсім не означає, що Москва припинила про це мріяти.

"Рупори Кремля, включно з секретарем Ради безпеки Росії Дмитром Медведєвим, заклали риторичну основу для того, щоб Росія зрештою висунула претензії на більшу частину чи всю Україну. 24 квітня російські офіційні особи також подвоїли свої вимоги щодо зміни влади в Україні та риторику, спрямовану на підрив легітимності нинішнього українського уряду. Обидва ці зусилля разом свідчать про те, що Путін зберігає свою мету контролювати всю Україну, але обмежений нездатністю Росії досягти цієї мети воєнним шляхом", – підсумували аналітики.

Нагадаємо, як повідомляв Главред, у плані президента США Дональда Трампа передбачається збереження за країною-агресоркою Росією контролю над окупованими українськими територіями, і ця умова є "остаточною".

Президент США Дональд Трамп також заявив, що тимчасово окупований Росією Крим залишиться під контролем Кремля за підсумками мирних переговорів.

Водночас, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не визнає юридично російською жодну з тимчасово окупованих територій. За його словами, тільки український народ має право вирішувати, які території є українськими.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.