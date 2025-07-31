Тиск Трампа може перейти на Київ, а не Москву: дипломат пояснив чому

Від Трампа не слід очікувати системного тиску на Росію.

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За справжньою реакцією Трампа ще треба поспостерігати / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

Що сказав Хара:

З Трампом завжди можлива будь-яка лінія поведінки

Інтереси США та РФ кардинально відрізняються

Трамп навряд чи буде системно тиснути на Росію

Президент США Дональд Трамп останнім часом змінив свою риторику щодо країни-агресорки Росії. Тому у багатьох є побоювання, чи може він продовжувати шукати шляхи співпраці з РФ.

Оцінюючи об'єктивну ситуацію можна сказати, що ні цінності, ні інтереси Російської Федерації не збігаються з американськими. Про це в інтерв'ю Главреду розповів дипломат, директор Центру оборонних стратегій Олександр Хара.

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Другим фактором є те, що Росії нема чого запропонувати ні США, ні Трампу особисто. Хіба якісь обіцянки, які не мають реальної ваги, тобто не конвертуються у конкретні перемоги.

"По-третє, без вирішення "російського питання" неможливо ефективно вирішити проблеми, пов'язані з Китаєм, Північною Кореєю, Близьким Сходом чи Іраном. Тому логічним було б допомогти Україні подолати російську агресію. І тоді це було б на користь і Європі, і Америці та багатьом іншим регіонам світу. Але, очевидно, Трамп такого бачення не має. Йому здається, що з Путіним ще можна якось домовитись", - додав дипломат.

Тому наразі треба спостерігати, як буде реагувати Трамп. Однак Хара має сумніви, що президент США буде системно тиснути на РФ. Може статися так, що Росія перекладе відповідальність на Україну, і тоді під тиском Трампа опинеться Київ, а не Москва.

Які думки в українських чиновників про тиск Трампа на Путіна

Нещодавно радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна має певні очікування від нових термінів дедлайну Дональда Трампа диктатору РФ Володимиру Путіну. При цьому вони не є утопічними, а цілком реальні.

Зміна позиції США щодо Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що речниця Держдепу США Теммі Брюс заявила, що в Кремлі помилково інтерпретували терпіння глави Білого дому Дональда Трампа. Однак "час для неправильних інтерпретацій минув".

Раніше Трамп зазначив, що мав "чудові розмови" з російським диктатором Володимиром Путіним, після яких він був упевнений, що війну вдасться врегулювати. Проте після цих дзвінків ситуація погіршилася.

Напередодні стало відомо, що очільник Білого дому Дональд Трамп озвучив новий дедлайн для Кремля — 10 днів, аби досягти домовленості щодо припинення війни.

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Про персону: Олександр Хара Олександр Хара – експерт з питань зовнішньої та безпекової політики, заступник голови правління БО "Інститут стратегічних чорноморських досліджень". Закінчив Донецьку державну академію (університет) управління (1998 р.), Дипломатичну академію при Міністерстві закордонних справ України (2000 р.), Королівський коледж оборонних досліджень, м. Лондон (2010 р.). Магістр зовнішньої політики.



Обіймав низку посад в центральному апараті Міністерства закордонних справ України, зокрема у IV Територіальному та ІІ Територіальному департаментах (2000-2002, 2005-2006 рр.), а також в посольстві України в Канаді (2002-2005 рр.).

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