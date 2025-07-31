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Місія здійсненна: 63-річний Том Круз підтвердив роман із 37-річною красунею

Анна Підгорна
31 липня 2025, 01:30
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Ана де Армас має слабкість до топових акторів Голлівуду.
Ана де Армас, Том Круз
Ана де Армас і Том Круз - актори підтвердили роман / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Чутки про роман Тома Круза і Ани де Армас з'явилися в лютому
  • Тепер закохані стали виходити разом на публіку

Американський актор Том Круз і кубино-іспанська акторка Ана де Армас перестали приховувати свої стосунки на публіці. Уже майже півроку весь Голлівуд гуде про нову романтичну пару, але закохані вперто прикривалися діловими побаченнями і компліментами професійній діяльності одне одного.

Вперше їх помітили разом у лютому під час вечері в Лондоні - зустріч була нібито присвячена майбутнім спільним проєктам акторів. У травні Круза і Де Армас зняли незадовго до Дня народження Ани, який вони, очевидно, провели разом.

відео дня

Тепер у Мережі з'явилися знімки, які просто неможливо трактувати двояко: у Тома Круза дійсно роман з Аною де Армас. Як повідомляє видання People, пару помітили під час спільної прогулянки Веромонтом, де акторка мешкає на постійній основі, у суботу 26 липня. Вони мило розмовляли і трималися за руки.

Том Круз - особисте життя

Ана де Армас - не перша голлівудська красуня в обіймах Тома Круза. У донжуанському списку актора романи з Шер, Гізер Локлір, Пенелопою Крус, а також шлюби з Мімі Роджерс, Ніколь Кідман і Кеті Холмс. У 63-річної зірки двоє прийомних дітей і одна біологічна донька.

Том Круз
Ана де Армас і Том Круз - актори підтвердили роман / ua.depositphotos.com

З ким зустрічалася Ана де Армас?

Кубино-іспанська красуня з 2011 по 2013 рік була одружена з іспанським актором Марком Клотетом. Також Ана мала романи з іспанським режисером Девідом Вікторі, американським букером Франкліном Латтом, кубинським художником Алехандро Піньєйру Белло і американським актором Беном Аффлеком. До речі, новини про роман між Де Армас і Крузом Аффлек сприйняв вельми болісно.

Ана де Армас
Ана де Армас і Том Круз - актори підтвердили роман / ua.depositphotos.com

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Про персону: Том Круз

Том Круз - американський актор, кінорежисер, сценарист і кінопродюсер. Триразовий володар премії "Золотий глобус" (1990, 1997, 2000), дворазовий володар премії "Сатурн" (2002, 2022) і чотириразовий номінант на премію "Оскар", повідомляє Вікіпедія. Найвідоміші кінороботи: "Магнолія", "Інтерв'ю з вампіром", "Із широко заплющеними очима", "Ванільне небо", серія фільмів "Місія нездійсненна" і дилогія "Найкращий стрілець".

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