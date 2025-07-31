Місія здійсненна: 63-річний Том Круз підтвердив роман із 37-річною красунею

Ана де Армас має слабкість до топових акторів Голлівуду.

https://glavred.net/starnews/missiya-vypolnima-63-letniy-tom-kruz-podtverdil-roman-s-37-letney-krasotkoy-10685942.html Посилання скопійоване

Ана де Армас і Том Круз - актори підтвердили роман / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Чутки про роман Тома Круза і Ани де Армас з'явилися в лютому

Тепер закохані стали виходити разом на публіку

Американський актор Том Круз і кубино-іспанська акторка Ана де Армас перестали приховувати свої стосунки на публіці. Уже майже півроку весь Голлівуд гуде про нову романтичну пару, але закохані вперто прикривалися діловими побаченнями і компліментами професійній діяльності одне одного.

Вперше їх помітили разом у лютому під час вечері в Лондоні - зустріч була нібито присвячена майбутнім спільним проєктам акторів. У травні Круза і Де Армас зняли незадовго до Дня народження Ани, який вони, очевидно, провели разом.

відео дня

Тепер у Мережі з'явилися знімки, які просто неможливо трактувати двояко: у Тома Круза дійсно роман з Аною де Армас. Як повідомляє видання People, пару помітили під час спільної прогулянки Веромонтом, де акторка мешкає на постійній основі, у суботу 26 липня. Вони мило розмовляли і трималися за руки.

Tom Cruise and Ana de Armas, схоже, підтверджують роман після місяців спекуляцій https://t.co/kL1NhesR2j - Fox News (@FoxNews) July 30, 2025

Том Круз - особисте життя

Ана де Армас - не перша голлівудська красуня в обіймах Тома Круза. У донжуанському списку актора романи з Шер, Гізер Локлір, Пенелопою Крус, а також шлюби з Мімі Роджерс, Ніколь Кідман і Кеті Холмс. У 63-річної зірки двоє прийомних дітей і одна біологічна донька.

Ана де Армас і Том Круз - актори підтвердили роман / ua.depositphotos.com

З ким зустрічалася Ана де Армас?

Кубино-іспанська красуня з 2011 по 2013 рік була одружена з іспанським актором Марком Клотетом. Також Ана мала романи з іспанським режисером Девідом Вікторі, американським букером Франкліном Латтом, кубинським художником Алехандро Піньєйру Белло і американським актором Беном Аффлеком. До речі, новини про роман між Де Армас і Крузом Аффлек сприйняв вельми болісно.

Ана де Армас і Том Круз - актори підтвердили роман / ua.depositphotos.com

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Голлівуд - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що 58-річна Памела Андерсон почала зустрічатися з 73-річною суперзіркою. Новий коханий зізнався в ніжних почуттях ще в жовтні 2024-го, але таємне стало явним лише зараз.

Також стало відомо, що Бред Пітт думає про новий роман Дженніфер Еністон із гіпнотерапевтом. Романтична історія акторів закінчилася ще 20 років тому, але Пітт і досі наглядає за колишньою дружиною.

Читайте також:

Про персону: Том Круз Том Круз - американський актор, кінорежисер, сценарист і кінопродюсер. Триразовий володар премії "Золотий глобус" (1990, 1997, 2000), дворазовий володар премії "Сатурн" (2002, 2022) і чотириразовий номінант на премію "Оскар", повідомляє Вікіпедія. Найвідоміші кінороботи: "Магнолія", "Інтерв'ю з вампіром", "Із широко заплющеними очима", "Ванільне небо", серія фільмів "Місія нездійсненна" і дилогія "Найкращий стрілець".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред