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Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці з хлопчиком, що п'є воду, за 49 с

Віталій Кірсанов
31 липня 2025, 03:00
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Головоломки підвищують концентрацію і пам'ять, а також забезпечують ефективне розумове тренування для мозку.
головоломка
Розгадати головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Завдання "Знайдіть відмінності" - одні з найпопулярніших у читачів головоломок. Ці головоломки пропонують читачам знайти ледь помітні відмінності між двома однаковими на перший погляд картинками, пише Jagranjosh.

Ви готові спробувати цю головоломку? Уважно подивіться на два зображення хлопчика, який п'є воду спекотного літа. На перший погляд, ці два зображення здаються схожими, але це не так. На картинці заховані 3 невеликі відмінності. Чи зможете ви знайти їх усі всього за 49 секунд?

Ваше завдання: знайти всі три відмінності, перш ніж закінчиться час!

відео дня
головоломка
Уважно подивіться на зображення / Фото: Jagranjosh

Дослідження показують, що регулярна практика розв'язування головоломок "Знайди відмінності" дуже ефективна для зміцнення здоров'я мозку та поліпшення пам'яті.

Вам вдалося знайти всі три відмінності?

Вітаємо тих, хто це зробив: у вас чудові навички спостереження.

Ті, хто не зміг знайти їх, можуть перевірити рішення нижче.

головоломка
Правильна відповідь / Фото: Jagranjosh

Ви можете порозгадувати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, у кого чудовий зір, де потрібно знайти число 101. Розгадка оптичної ілюзії не складе особливих труднощів.

Також у нас є ребус, у якому треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, усі судді на картинці - однакові. Але потрібно відшукати суддю, який відрізняється від усіх.

А ще в нас є ребус для тих, у кого відмінний зір. Потрібно знайти двох дівчат. Фішка в тому, що на картинці є ще й третя дівчина, яка зображена праворуч.

Інші ребуси:

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оптична ілюзія головоломки задача на логіку
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