Росія завдала удару дронами по Київщині: горить житловий будинок, є постраждалий

У Броварському районі внаслідок атаки сталася пожежа в житловому будинку. Поранено 51-річного чоловіка.

Росія атакувала Київську область дронами

У ніч на 20 квітня країна-агресор Росія завдала удару по житловому сектору Київської області. У Броварському районі в результаті атаки виникла пожежа в житловому будинку. Травмовано 51-річного чоловіка.

Як повідомили в Держприкордонслужбі, пожежу ліквідовано.

"Потерпілий госпіталізований, йому надається необхідна медична допомога", - йдеться в повідомленні.

Про атаку на Київщину повідомив і голова Київської ОВА Микола Калашник.

"Цієї ночі ворог знову атакує Київщину дронами. Під прицілом — мирні люди, наші будинки, наше звичне життя", — написав він у Telegram.

За його словами, у Броварському районі є потерпілий.

"Чоловік 1974 року народження госпіталізований до місцевої лікарні. Надається вся необхідна медична допомога", - додав Калашник.

Також пошкоджено два приватні будинки.

Як писав Главред, у ніч на 17 квітня російські окупанти масово атакували Одеську область ударними безпілотниками. В результаті постраждали об'єкти портової, транспортної та житлової інфраструктури.

Вночі на 17 квітня російська окупаційна армія вкотре атакувала критичну інфраструктуру Чернігівської області. Удар припав на потужності Чернігівобленерго. Понад 6 тисяч абонентів залишилися без світла.

Вночі на 16 квітня та вранці у четвер армія країни-агресора РФ завдала масованого ракетно-дронового удару по Україні. Київ був під ударом балістики та дронів.

Росіяни забрали життя чотирьох киян, серед них 12-річна дитина. 60 киян отримали поранення, серед них четверо дітей. 30 осіб були госпіталізовані.

Під час атаки ударними дронами окупанти атакували Одесу та Харків, Дніпро та Черкаси.

РФ застосовує нову тактику для ударів по Україні - ISW Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що використання окупантами безпілотників для ударів по мирному населенню стало не випадковістю, а частиною стратегії ведення війни. Подібні дії є частиною системного підходу РФ під назвою "людське сафарі", адже росіяни навмисно використовують FPV-дрони для пошуку та ураження виключно цивільних цілей. "Російське командування інтегрувало терор проти мирного населення в ширшу схему операції повітряного перехоплення. На відміну від традиційного військового перехоплення, яке фокусується на логістиці армії, росіяни завдають ударів по цивільних об'єктах у ближньому тилу, щоб паралізувати життя в регіоні та зупинити використання певних доріг", — йдеться у звіті.

Про персону: Микола Калашник Микола Калашник - український державний діяч. Голова Київської обласної державної адміністрації з 24 березня 2025 року, пише Вікіпедія. Раніше займав посаду першого заступника голови Київської обласної державної адміністрації.

