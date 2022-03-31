"РФ починала з ультиматумів": Єрмак розповів про складні переговори з Москвою

Андрій Єрмак / Офіс президента

Переговорний процес між Україною і Росією набув ознак конструктивного діалогу, заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Як підкреслив він у інтерв'ю іноземним ЗМІ: "Якщо Росія починала з мови ультиматумів, то тепер є діалог, складний, але діалог".

Глава ОП також заявив про те, що за часів Зеленського Україна не віддасть жодного сантиметра нашій території.

"Будь Зеленський президентом в 2014, ми б не втратили Крим, тому що починалося все однаково — і тоді, і зараз", — заявив Єрмак.

Гарантії безпеки для України

Він також пояснив, що фіксація бажання вступити в НАТО в Конституції – це не захист від війни. Україна потребує справжнього захисту.

"Ми переконані, що наша армія вища за рівнем, ніж деякі армії НАТО, і можливо, завтра НАТО скаже: "входьте в НАТО", але якщо це не відбудеться — ми повинні побудувати систему безпеки, яка працює, нову систему безпеки, в центрі якої буде Україна", - підкреслив глава ОП.

За словами Єрмака, Україні потрібна система безпеки 24/7, коли в разі агресії проти України без будь-яких додаткових рішень ми можемо отримати повну підтримку – військову, фінансову, дипломатичну, гуманітарну. "Це як 911, коли 24 години на добу у тебе є можливість набрати і отримати допомогу", — резюмував Єрмак.

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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