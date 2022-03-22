Єрмак назвав результати переговорів з Росією, на які очікує Україна

Єрмак висловився про переговори з Росією / УНІАН

У рамках переговорів з Росією, в першу чергу Україна очікує на припинення збройної агресії. Також домовленості мають передбачати вихід російських військ за межі нашої країни, повідомляє пресслужба Офісу президента.

За словами керівника офісу президента Андрія Єрмака, Україна очікує від Росії:

припинення вогню і бомбардувань;

вихід російських військ до територій 23 лютого 2022 року;

початок консультацій та розмов про повернення територій;

повернення контролю до територій міжнародно визнаних кордонів.

У той же час як зазначив Єрмак, домовленості мають передбачати побудову нової системи безпеки для нашої країни.

"Ми дуже хочемо, аби ця війна закінчилася якомога швидше. Закінчилася домовленостями виключно в інтересах нашої країни. Тим, що ми отримали, а не втратили. Тим, що ми перш за все отримали нову систему безпеки. Немає більше часу чекати, думати. Немає більше часу зволікати з цим рішенням", - заявив Єрмак.

Також керівник ВП зазначив, що під час переговорів не може бути жодних компромісів щодо незалежності, суверенітету та територіальної цілісності.

"І питання Донбасу, і питання Криму, і перш за все питання припинення війни і виходу російських військ з української території. Все це повинно бути предметом розмови. Перш за все розмови між президентом України і президентом Росії", - додав Єрмак.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що Україну не чекають в НАТО, і українському суспільству потрібно прийняти таку ситуацію. У сформованих обставинах державі слід розраховувати на власні сили і шукати підтримку на переговорах з країнами-партнерами.

"Вони повинні завтра (після припинення вогню) сказати, що Україну беруть в НАТО або не беруть. Відповідь проста-нас не беруть, бо бояться Росії. Нам потрібно заспокоїтися з цим. Є інші країни НАТО, які хочуть бути гарантами нашої безпеки. Ось в цьому потрібно знайти компроміс. Це буде точка для закінчення війни", - вважає президент.

Читайте також: