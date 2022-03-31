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Олена Зеленська вперше розповіла, як живе сім'я під час війни і погрозах президенту

31 березня 2022, 19:54

Місцезнаходження дружини президента України суворо засекречене.

Олена Зеленська
Олена Зеленська / president.gov.ua

Перша леді України Олена Зеленська вперше дала відверте інтерв'ю з початку війни в Україні.

Місцезнаходження дружини президента України суворо засекречене, однак вона змогла відповісти на запитання письмово німецькому тижневику Die Zeit.

В інтерв'ю перша леді розповіла про загрозу життю її сім'ї під час війни.

"Вже більше місяця ми живемо в спотвореній дійсності. Іноді мені здається, що все, що відбувається з нами - страшний сон. Я хочу прокинутися, але це реальність! Все це - жахлива правда. Те, що мене і мою сім'ю тепер переслідують, схоже на низькопробний бойовик. Але потім я згадую, що було скоєно окупантами, скільки було вбито беззахисних дітей, знищено цілих сім'єю, розстріляно беззбройних українців. Росіяни хочуть чинити тиск на мого чоловіка, погрожуючи його родині. Це реалістичний план, тому у нас є дуже сильна Охорона", - каже перша леді.

За словами Зеленської, сьогодні її діти змушені прокидатися під виття сирен і ховатися в бункерах. Дочці президентського подружжя Олександрі зараз 17 років, а синові Кирилу - 9.

"Наша старша дочка сама знаходить інформацію - вона все так само добре розуміє, як я і ми з нею обговорюємо те, що відбувається. Молодший теж усвідомлює, що Україна зараз бореться за виживання. Він малює війну, і мені це моторошно. Я б хотіла, щоб він малював щось інше. Я мрію про той день, коли він знову почне малювати Бетмена або Людини-павука. Але мене дуже здивувало, як добре діти трималися в перші дні вторгнення. Вони діяли організовано і дисципліновано. Не задавали зайвих питань і все робили швидко. Їм не заважало те, що їм доводилося спати в одязі кілька днів поспіль. Однієї ночі я так втомилася, що я міцно заснула і не почула повітряну тривогу. Мій син мене абсолютно спокійно розбудив і сказав: "Мамо, нам знову треба в підвал. Підводитися. Пізніше поспиш".

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Як і мільйони українців, дружина Володимира Зеленського вірить у перемогу і Збройні Сили України.

"Вселяє мужність те ж саме, що допомагає і мільйонам українців: віра в нашу армію і в нашу перемогу, надія на вільне і блискуче майбутнє, а також любов до України", - розповіла Олена.

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