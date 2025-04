РФ мало окупованих територій України: в ISW назвали реальні амбіції Кремля

Ключові тези:

Високопосадовці країни-агресорки Росії знову озвучують заяви, які свідчать про те, що амбіції Кремля виходять далеко за межі нинішніх окупованих територій України. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначається, що 29 квітня заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що війна має завершитися "знищенням української влади" та так званою "перемогою" Росії.

Водночас, інший кремлівський діяч, помічник Путіна Микола Патрушев, повторив подібну риторику, заявивши, що жителі причорноморських регіонів нібито "мають самі визначати своє майбутнє".

Зокрема, він натякнув на Одесу як "форпост Російської імперії", підкресливши, що її мешканці "не мають нічого спільного" з українським урядом.

Аналітики ISW наголосили, що ці заяви відображають прагнення Кремля до зміни влади в Україні з метою встановлення проросійського маріонеткового режиму. У майбутньому це дозволить Росії розширити територіальну експансію на нові регіони — тоді, коли ситуація буде вигідною Москві.

Нагадаємо, як повідомляв Главред, Росія планує чергову спробу легалізувати окуповані українські території шляхом залучення їх до виборів у Держдуму 2026 року. Мова йде про тимчасово окуповані райони Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Також відомо, що у плані президента США Дональда Трампа передбачається збереження за країною-агресоркою Росією контролю над окупованими українськими територіями, і ця умова є "остаточною".

Водночас, президент Володимир Зеленський заявив, що глава Кремля Володимир Путін не повинен отримати жодного клаптика землі України. Треба зберігати тиск на Росію, щоб якомога швидше добитися припинення вогню. Мета Києва - тривалий мир.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.