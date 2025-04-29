Мир "в обмін" на території: Зеленський оголосив про умову України

Агресор Росія під прикриттям навчань щось готує в Білорусі,треба бути напоготові, сказав Володимир Зеленський.

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Україна добивається тривалого миру - Зеленський / Колаж: Главред

Головне із заяви Зеленського:

Путін не повинен отримати жодного клаптика землі України

Україна добивається тривалого миру

РФ на літо готується до агресивних дій у Білорусі

Глава Кремля Володимир Путін не повинен отримати жодного клаптика землі України. Треба зберігати тиск на Росію, щоб якомога швидше добитися припинення вогню. Мета Києва - тривалий мир. Кремль на літо готує певні дії в Білорусі під прикриттям навчань, треба бути напоготові. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Як повідомляє пресслужба Офісу президента, він розповів про те, що союзники України в Європі теж хочуть справедливого миру.

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"Ми всі хочемо, щоб Європа і США залишалися сильними партнерами. Ми всі хочемо, щоб ця війна завершилася справедливо - без будь-яких винагород для Путіна, і особливо - без будь-якого клаптика землі. І нам усім потрібно зберігати тиск на Росію. Кожен може зробити свій внесок, щоб допомогти нам досягти повного і безумовного припинення вогню якомога швидше - хоча б на 30 днів. Саме це може закласти основу для справжньої, дієвої дипломатії", - сказав Зеленський у вівторок, 29 квітня, на саміті Тримор'я.

Глава держави також акцентував увагу на тому, що Україні потрібен тривалий мир. А для цього запуску дипломатії слід запустити режим припинення вогню.

"Нам потрібен мир. Тривалий мир. І досягти його ми можемо тільки зараз разом, об'єднавшись. Я дякую всім присутнім тут, хто підтримує Україну і наші дипломатичні зусилля. Уся Європа, особливо наш регіон, що межує з Росією, має говорити єдиним голосом", - додав Зеленський.

Крім того, політик уточнив, що Росія на це літо "щось" готує в Білорусі.

"І подивіться на Білорусь - цього літа Росія готує там щось, прикриваючись військовими навчаннями. Саме так зазвичай починаються її нові атаки. Але куди цього разу? Я не знаю. Україна? Литва? Польща? Не дай боже! Але ми всі маємо бути готові", - наголосив Володимир Зеленський.

Перемовини щодо завершення війни - головні новини:

Як повідомляв Главред, журналісти Bloomberg написали, що переговори щодо України зайшли в глухий кут. Причина - позиція Путіна, який "вимагає" повного контролю над Донецькою, Луганською, Запорізькою та Херсонською областями. Як вважають журналісти, тепер потрібна пряма розмова Трампа і Путіна.

Путін "запропонував" перемир'я в період з 8 по 11 травня - Зеленський у відповідь сказав, що це жорстка маніпуляція. За його словами, необхідно повністю припинити вогонь щонайменше на 30 днів.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров сказав, що Росія піде на припинення вогню тільки в тому разі, якщо Захід припинить військову підтримку України, а Київ припине посилювати свою армію.

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