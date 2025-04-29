Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Мир "в обмін" на території: Зеленський оголосив про умову України

Андрій Ганчук
29 квітня 2025, 20:54
1929
Агресор Росія під прикриттям навчань щось готує в Білорусі,треба бути напоготові, сказав Володимир Зеленський.
Путін, Зеленський, переговори
Україна добивається тривалого миру - Зеленський / Колаж: Главред

Головне із заяви Зеленського:

  • Путін не повинен отримати жодного клаптика землі України
  • Україна добивається тривалого миру
  • РФ на літо готується до агресивних дій у Білорусі

Глава Кремля Володимир Путін не повинен отримати жодного клаптика землі України. Треба зберігати тиск на Росію, щоб якомога швидше добитися припинення вогню. Мета Києва - тривалий мир. Кремль на літо готує певні дії в Білорусі під прикриттям навчань, треба бути напоготові. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Як повідомляє пресслужба Офісу президента, він розповів про те, що союзники України в Європі теж хочуть справедливого миру.

відео дня

"Ми всі хочемо, щоб Європа і США залишалися сильними партнерами. Ми всі хочемо, щоб ця війна завершилася справедливо - без будь-яких винагород для Путіна, і особливо - без будь-якого клаптика землі. І нам усім потрібно зберігати тиск на Росію. Кожен може зробити свій внесок, щоб допомогти нам досягти повного і безумовного припинення вогню якомога швидше - хоча б на 30 днів. Саме це може закласти основу для справжньої, дієвої дипломатії", - сказав Зеленський у вівторок, 29 квітня, на саміті Тримор'я.

Глава держави також акцентував увагу на тому, що Україні потрібен тривалий мир. А для цього запуску дипломатії слід запустити режим припинення вогню.

"Нам потрібен мир. Тривалий мир. І досягти його ми можемо тільки зараз разом, об'єднавшись. Я дякую всім присутнім тут, хто підтримує Україну і наші дипломатичні зусилля. Уся Європа, особливо наш регіон, що межує з Росією, має говорити єдиним голосом", - додав Зеленський.

Крім того, політик уточнив, що Росія на це літо "щось" готує в Білорусі.

"І подивіться на Білорусь - цього літа Росія готує там щось, прикриваючись військовими навчаннями. Саме так зазвичай починаються її нові атаки. Але куди цього разу? Я не знаю. Україна? Литва? Польща? Не дай боже! Але ми всі маємо бути готові", - наголосив Володимир Зеленський.

Перемовини щодо завершення війни - головні новини:

Як повідомляв Главред, журналісти Bloomberg написали, що переговори щодо України зайшли в глухий кут. Причина - позиція Путіна, який "вимагає" повного контролю над Донецькою, Луганською, Запорізькою та Херсонською областями. Як вважають журналісти, тепер потрібна пряма розмова Трампа і Путіна.

Путін "запропонував" перемир'я в період з 8 по 11 травня - Зеленський у відповідь сказав, що це жорстка маніпуляція. За його словами, необхідно повністю припинити вогонь щонайменше на 30 днів.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров сказав, що Росія піде на припинення вогню тільки в тому разі, якщо Захід припинить військову підтримку України, а Київ припине посилювати свою армію.

Інші новини:

Що таке Офіс Президента України?

Офіс Президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація Президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат Президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Володимир Зеленський окуповані территории Володимир Путін режим припинення вогню війна Росії та України Тридцятиденне припинення вогню
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
"Переживають - і правильно": Зеленський анонсував удари по "больових точках" РФ

"Переживають - і правильно": Зеленський анонсував удари по "больових точках" РФ

22:57Війна
Шахеди летять один за одним: Харків під масованим ударом, є постраждалі

Шахеди летять один за одним: Харків під масованим ударом, є постраждалі

22:30Україна
Навчання будуть прикриттям, РФ готує щось у Білорусі цього літа - Зеленський

Навчання будуть прикриттям, РФ готує щось у Білорусі цього літа - Зеленський

22:12Війна
Реклама

Популярне

Більше
Дмитро Комаров зважився на відчайдушний крок після розлучення - деталі

Дмитро Комаров зважився на відчайдушний крок після розлучення - деталі

Незвичайна головоломка: знайдіть 3 відмінності в картинках із японкою за 33 сек

Незвичайна головоломка: знайдіть 3 відмінності в картинках із японкою за 33 сек

Секрет розкрито: яка перша назва Харкова та як насправді місто називалося раніше

Секрет розкрито: яка перша назва Харкова та як насправді місто називалося раніше

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 29 квітня (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 29 квітня (оновлюється)

"Рекордне" нарахування: українців закликали перевірити банківські карти

"Рекордне" нарахування: українців закликали перевірити банківські карти

Останні новини

22:47

Чоловік Олени Кравець зізнався, як змінилися їхні життя під час війни

22:30

Шахеди летять один за одним: Харків під масованим ударом, є постраждаліВідео

22:27

"Боляче": дружина Віктора Павліка крізь сльози розповіла про серйозний діагноз сина

22:12

Навчання будуть прикриттям, РФ готує щось у Білорусі цього літа - Зеленський

22:10

Мухи миттєво зникнуть: найкращі натуральні засоби проти комахВідео

Путін робить невмілу спробу убезпечити самого себе: Кузан - про "перемирʼя" на 9 травняПутін робить невмілу спробу убезпечити самого себе: Кузан - про "перемирʼя" на 9 травня
21:45

У Торецьку відбуваються лобові штурми: військовий розповів про бої за місто

21:41

"Небезпечні місця": деталі екстреної евакуації з Дніпропетровської області

21:41

"Щось таке робили": Злата Огнєвіч висловилася про побачення з Тарасом Цимбалюком

21:22

Що одягнути жінці в ресторан: поради для стильного образу в будь-якому віці

Реклама
21:20

Екс-керівник "Укрінмашу" Олександр Калинчук міг бути причетний до зриву поставок озброєння на мільярди гривень — ЗМІ

21:18

Підступний план Путіна: розвідка Британії розкрила справжню мету "перемир'я"

20:54

Мир "в обмін" на території: Зеленський оголосив про умову України

20:44

"Непрості часи": товариш по чарці Єфремова розповів про стан актора після УДЗ

20:40

Що вдягнути зі шкіряною курткою жінці: наймодніші образи сезону 2025Відео

20:38

Видалили органи, щоб приховати причину смерті: що відомо про вбивство Вікторії Рощиної

20:27

Що одягнути під піджак: як створити стильні образи на будь-який випадок

20:04

Перемовини щодо України зайшли в глухий кут: у Bloomberg назвали "вимогу" Путіна

20:01

Між перемир'ям і бойовими діями з ворогом є лише одна відмінність - Кузан

19:59

"Україна вже погодилася, черга за Путіним": у Трампа зробили заяву про перемир’яВідео

19:56

Ексучасниця Віа Гри з РФ отримала посвідку на проживання в Україні - деталі

Реклама
19:47

Спеціально постачали для ЗСУ браковані міни: затримано керівників заводу

19:44

"Ромео і Джульєтта з Черкас" 4 сезон: на глядачів чекає зміна акторки

19:44

Україну накриває раптове потепління: у яких областях затримаються дощі та заморозки

19:40

У Путіна заявили, що "перемир'ям" розпочали "прямі переговори" з УкраїноюВідео

19:10

Сестра головного перемовника Путіна таємно відвідала Україну: стали відомі деталіВідео

19:10

100 днів Трампа, які ошелешили світПогляд

18:51

Що можна зробити з пластикових пляшок: несподівана відповідь вразить наповалВідео

18:46

Не можна згадувати образи і проблеми: яке свято і день ангела 30 квітня

18:45

Долар пішов у круте піке в кінці квітня: новий курс валют

18:33

Військовослужбовців ТЦК та СП відправлятимуть на фронт: важливе рішення Генштабу

18:30

У США готують новий удар по режиму Путіна: у Зеленського зробили заяву

17:59

РФ рветься на кордон трьох областей: в ЗСУ розповіли про загострення ситуації

17:51

Податок за продаж товарів на OLX чи Rozetka: українців чекають нові правила

17:26

Нацбанк визнав небездоганною ділову репутацію Порошенка — названі причини

17:17

Садівники приховують секрет: як правильно пікірувати перець для рекордного врожаюВідео

17:14

"Рецепт кохання" в Україні: на телеканалі Бігуді відбудеться премʼєра турецького серіалу

17:12

Садівників закликали залишати сир у саду у травні та червні: у чому причина

17:05

Як Україна відповість на "перемир'я" Путіна: Кузан розкрив стратегію Києва

17:03

У Кремлі "роззявили рота" на Одесу і спалахнули цинічною пропагандою

16:58

У чому можна посадити мікрозелень: хитрий фокус вразить приголомшливим результатомВідео

Реклама
16:55

Побилася із зятем: Волочкова втекла з весілля дочки

16:44

В Україні "різко" підвищилась середня зарплата – відома сума

16:41

Прийдуть хвороби та проблеми: суворі прикмети та заборони 30 квітня

16:33

"Путін намагається дискредитувати Трампа": став відомий підступний задум глави Кремля

16:07

Букмекери оцінили шанси Усика і Дюбуа: хто буде фаворитом

16:00

Відмовтесь від старих методів поливу: садівник показав, як заощадити воду і часВідео

15:57

Де заховане число 363: лише "справжній детектив" вгадає за 7 секунд

15:57

В холодильник ставити не варто: як правильно зберігати медВідео

15:45

"Без зворотного квитка": Сєдокова зібралася тікати з Росії

15:44

Українці отримають виплату до Дня Незалежності: кому нарахують до 3,1 тисяч гивень

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Великдень 2025
Коли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтарСтрасна п'ятниця-2025: що можна і не можна робити
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти