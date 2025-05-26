РФ готується до нових наступів: Зеленський розповів важливі подробиці

Зеленський доручив збільшити виробництво дронів-перехоплювачів та прискорити виробництво балістичних ракет.

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Зеленський готується до наступу РФ / Колаж: Главред, фото: ОП, 4 окрема танкова бригада

РФ не хоче миру і планує продовжувати війну. Окупанти готують нові наступальні операції. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

На засідання Ставки розвідки доповіли про наміри РФ, можливості російських військ та промислового комплексу ворога. Також українське командування обговорило можливості тиснути на РФ та збивати її плани.

"Бачимо з інформації, яку здобуває розвідка, та з відкритих даних, що Путін і його оточення не планують завершувати війну – немає зараз жодного підтвердження, що вони серйозно розглядають варіант миру й розглядають серйозно дипломатію. Навпаки, багато свідчень, що вони готують нові наступальні операції. Росія розраховує на подальшу війну. І це з їхнього боку – відверта зневага всіх у світі, хто прагне миру, хто намагається зробити дипломатію дієвою", - сказав Зеленський. відео дня

Він також наголосив на тому, що ворожі атаки стають більш зухвалими та масштабними.

"Більш ніж 900 ударних дронів проти України за три дні плюс балістика, плюс крилаті ракети – у цьому немає жодного військового сенсу, але це очевидний політичний вибір – вибір Путіна, вибір Росії – вибір воювати далі та руйнувати життя", - додав президент.

Дивіться відео зі зверненням Володимира Зеленського:

РФ готується до нових наступів / фото: скріншот

При цьому Кремль вдає, що пише пропозиції для меморандуму про мир після зустрічі у Стамбулі. Однак РФ лише затягує процес і заслуговує на повномасштабний тиск, щоб обмежити військову спроможність ворога.

"Багато говорять про дипломатію. Але коли в розпал цього – постійні російські удари, постійні вбивства, постійні штурми та ще й підготовка до нових наступів – це вже точно діагноз ... Нові й сильні санкції проти Росії – санкції Сполучених Штатів Америки, санкції Європи та інших у світі, хто хоче миру, – це буде гарантований примус Росії не тільки до припинення вогню, але й примус до поваги – усі вони повинні поважати світ. Путін повинен почати поважати тих, із ким говорить. Поки що він просто грається з дипломатією та дипломатами. Це точно треба змінити", - пояснив президент.

Також Зеленський доручив збільшити виробництво дронів-перехоплювачів та надати окреме фінансування для швидкого виробництва українських балістичних ракет.

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Як писав Главред, окупанти РФ завдали масованого удару ракетами і БПЛА по Києву та інших містах і населених пунктах України. Вибухи прогриміли в безлічі областей. Є постраждалі. Загинули люди. Пошкоджено та зруйновано будівлі.

Нагадаємо, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко попередив, що, судячи з усього, існує загроза повторних комбінованих повітряних ударів по Україні з боку російських окупантів.

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