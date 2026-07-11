Окупанти завдали ракетного удару по Одесі: є загиблі та один постраждалий

Двоє загиблих в Одесі внаслідок ракетного удару по об’єкту цивільної інфраструктури.

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Окупанти завдали ракетного удару по Одесі / колаж: Главред, фото: t.me/odeskaODA

Коротко:

24-річний чоловік отримав осколкове поранення

На місці удару працюють відповідні служби

Двоє мешканців Одеси загинули, один отримав поранення в результаті удару російських окупантів по об'єкту цивільної інфраструктури в місті в суботу, 11 липня. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"У результаті ракетного удару по Одесі, за попередніми даними, на жаль, двоє людей загинули. Ще одна людина постраждала: 24-річний чоловік отримав осколкове поранення. Під удар потрапив об’єкт цивільної інфраструктури", – написав Кіпер. відео дня

За його словами, на місці удару працюють відповідні служби. Потерпілому надається необхідна медична допомога. Триває ліквідація наслідків ворожого удару.

Російські окупанти завдали удару по об’єкту інфраструктури в Одесі в суботу під час повітряної тривоги.

Чи продовжуватиме РФ наносити удари по Україні балістичними ракетами – думка експерта

Радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов розповів "Главреду", що у Росії немає достатніх запасів ракет для проведення щотижневих масованих ударів по Україні. Водночас ворог, за його словами, може продовжувати точкові атаки балістичними ракетами для чинення тиску на цивільне населення.

"Я думаю, що ресурс ракет у них все ж обмежений. Вони не можуть щотижня атакувати нас 20 ракетами. Гадаю, динаміка буде приблизно такою, як зараз", - припустив "Флеш".

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, "Главред" писав, що в ніч на 11 липня Росія атакувала столицю України. Близько 03:41 було оголошено ракетну тривогу, а через кілька хвилин міська влада заявила про атаку із застосуванням балістичної зброї.

Напередодні стало відомо, що 10 липня російські війська завдали ракетного удару по портовій інфраструктурі Одеської області . У результаті атаки загинула одна людина.

Раніше армія РФ завдала бомбових ударів по житловому сектору Краматорська. В результаті російського бомбардування є жертви, серед яких - дитина, а також постраждалі.

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Про особу: Олег Кіпер Олег Олександрович Кіпер (нар. 1 травня 1980 року, Тимкове, Одеська область) - голова Одеської обласної військової адміністрації з 30 травня 2023 року, заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, повідомляє Вікіпедія. Почав свою кар’єру в органах прокуратури у 2001 році. Згодом обіймав різні посади, зокрема: слідчого в Котовській міжрайонній прокуратурі;

прокурора відділу в Генеральній прокуратурі України;

керівника Київської міської прокуратури (з 2020 по 2023 рік). У 2014 році Олег Кіпер потрапив під люстрацію, але пізніше, у 2019 році, він домігся через суд скасування цього рішення. З 2021 року він має звання заслуженого юриста України.

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