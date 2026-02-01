Росіяни бачили, що це не військові: нові деталі удару по автобусу з шахтарями

Оператори "Шахедів" свідомо атакували цивільний автобус на Дніпропетровщині.

https://glavred.net/war/rossiyane-videli-chto-eto-ne-voennye-novye-detali-udara-po-avtobusu-s-shahterami-10737206.html Посилання скопійоване

Атака по автобусу з шахтарями / Колаж: Главред, фото: t.me/serhii_flash

Що відомо:

Внаслідок атаки по автобусу загинули 12 шахтарів, поранено 16 осіб

Атаку здійснила група "Шахедів"

Оператори дронів свідомо атакували цивільних

Російська армія цілеспрямовано атакувала автобус із шахтарями на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки загинули 12 людей, є поранені. Про це повідомив міністр розвитку громад Олексій Кулеба.

"Ворог атакував автобус, який після зміни віз шахтарів з підприємства. За оновленою інформацією, загинули 12 людей. Є поранені. Люди, які просто працювали й поверталися додому. Висловлюю щирі співчуття родинам і близьким загиблих", - написав Кулеба.

відео дня

Керівник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа зазнаичв, що зросла кількість постраждалих внаслідок удару БпЛА поряд зі службовим автобусом у Тернівці. За його словами, станомна 22:10 поранено 16 людей.

"У лікарні залишаються 14 людей, з них 7 – у важкому стані. Якнайшвидшого одужання", - розповів він.

Що відомо про атаку

Радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов уточнив деталі атаки. За його словами, група "Шахедів", якою керували оператори через МЕШ-радіомодеми, летіла вздовж дороги, коли натрапила на автобус.

"Пілот першого "Шахеда" побачив автобус внизу та вирішив його атакувати. "Шахед" вдарив поруч з автобусом, водій під впливом вибухової хвилі втратив керування і в'їхав в паркан, травмовані люди почали залишати автобус, допомагаючи один одному", - зазначив Бескрестнов.

Він додав, що у цей момент оператор другого дрона навів його прямо на мирних людей.

"Оператори з території Росії 100% бачили і розпізнавали ціль як цивільну, бачили, що це не військовi і прийняли свідоме рішення про атаку", - додав "Флеш".

БпЛА типу "Шахед" / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, російські окупанти вдарили дроном по службовому автобусу одного з підприємств у Павлоградському районі. Серед постраждалих - шахтарі компанії "ДТЕК Павлоградвугілля".

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в Тернівці на Дніпровщині російські дрони атакували звичайний автобус з шахтарями. Внаслідок удару є багато загиблих та поранених. Президент висловив співчуття родинам і близьким постраждалих.

Крім цього, 1 лютого війська РФ завдали удару по пологовому будинку в Запоріжжі, є постраждалі. За даними моніторингових ресурсів, після завершення так званого енергетичного перемир’я Росія планує відновити удари по енергетичній інфраструктурі України.

Читайте також:

Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш" Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв'язок". Також навчався у різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він займав керівні посади у компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій". З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував та навчав різні військові підрозділи й силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Нині він розробляє засоби малого РЕБ та вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред