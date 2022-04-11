РФ кидає в бій резерви: в ОП прогнозують тижні "дуже важких боїв"

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РФ перекидає на Донбас резерви, намагаючись переламати ситуацію на свою користь, заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

За його прогнозом, з кожним днем буде наростати тиск на позиції ЗСУ, а на Україну чекають кілька тижнів дуже важких боїв.

Радник глави ОП попередив, що окупанти готуються вводити в бій другий і третій ешелони військ.

"Це будуть війська, які прийшли з Далекого Сходу, і за їхніми планами перекинуті з-під Києва, Сум, Чернігова. Російська військова школа своєрідна - вони зараз почнуть їх частинами в бій вводити, поспішають дуже. З кожним днем наростатиме тиск на наші позиції. Ми це знаємо, готуємось до протистояння теж. Але не буде легко. Буде декілька тижнів дуже важких боїв. Починаючи від сьогоднішнього дня", - додав Арестович.

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Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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