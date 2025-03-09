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В Запоріжжі - пожежа, проблеми з газом: РФ вдарила по критичні інфраструктурі

Руслана Заклінська
9 березня 2025, 00:06оновлено 9 березня, 00:54
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Внаслідок удару БпЛА на Запоріжжі можливі перебої з постачанням газу і тепла, зазначив керівник ОВА Іван Федеров.
В Запоріжжі - пожежа, проблеми з газом: РФ вдарила по критичні інфраструктурі
Через удар БпЛА на Запоріжжі можливі перебої з постачанням газу і тепла / Колаж: Главред, фото: Запорізька ОВА

Що відомо:

  • У Запорізькій області пролунало до 10 вибухів
  • Росіяни атакували критичну інфраструктуру області
  • Можливі перебої з постачанням газу і тепла

У суботу, 8 березня, російські військові атакували Запоріжжя та область ударними дронами. В місті пролунало до 10 вибухів. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Ввечері Федоров повідомив про загрозу ударів безпілотників по області та закликав мешканців залишатися в укриттях. Незабаром стало відомо, що українська ППО вже активно працює по ворожих цілях.

відео дня

Згодом в Запоірзькій області пролунали вибухи. В результаті атаки в регіоні спалахнула велика пожежа.

"Попередньо, постраждалих немає... До 10 вибухів у Запоріжжі", - зауважив Федоров.

Незабаром керівник Запорізької ОВА повідомив, що росіяни атакували критичну інфраструктуру області. За його словами, через удари РФ можуть бути обмеження у подачі газу та тепла.

"Внаслідок влучання в об'єкт критичної інфраструктури є потреба в обмеженні споживання газу. Атака триває. До відбою залишайтеся у безпечних місцях", - наголосив Федоров.

  • Удар по Запоріжжю
    Удар по Запоріжжю Фото: Запорізька ОВА
  • Удар по Запоріжжю
    Удар по Запоріжжю Фото: Запорізька ОВА
  • Удар по Запоріжжю
    Удар по Запоріжжю Фото: Запорізька ОВА
  • Удар по Запоріжжю
    Удар по Запоріжжю Фото: Запорізька ОВА
  • Удар по Запоріжжю
    Удар по Запоріжжю Фото: Запорізька ОВА
  • Удар по Запоріжжю
    Удар по Запоріжжю Фото: Запорізька ОВА
  • Удар по Запоріжжю
    Удар по Запоріжжю Фото: Запорізька ОВА

Дивіться відео з місця російського удару на Запоріжжі:

В Запоріжжі - пожежа, проблеми з газом: РФ вдарила по критичні інфраструктурі
Атака по Запоріжжю / Фото: скріншот

Атаки РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, 7 березня російські війська здійснили атаку на Одесу за допомогою дронів. За даними ОВА, удари завдали по цивільній та енергетичній інфраструктурі міста. Внаслідок цього загорілися промислова будівля та автозаправна станція.

Також ввечері 7 березня окупанти завдали комбінованого удару по Добропіллю Донецької області. Унаслідок атаки загинули 11 осіб, ще 50 були поранені, серед них семеро дітей. За словами президента України Володимира Зеленського, це був один з найбільш жорстоких ударів.

Як повідомляв Главред, у ніч на 8 березня війська РФ атакували Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М", крилатою ракетою "Іскандер-К" та 145 ударними БпЛА. Згідно з даними Повітряних сил, було збито 79 дронів "Shahed" та ракету "Іскандер-К" у 12 областях.

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Хто такий Іван Федоров

З 2020 - Мелітопольський міський голова. У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ Росії місто Мелітополь було окуповано. Після захоплення Мелітополя російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами, після чого був викрадений російськими військовими. Наступного дня дві тисячі жителів міста вийшли на протест із вимогою його звільнення. Після шести днів полону Федоров був обміняний на полонених солдатів РФ. У лютому 2024 р. указом президента України призначений головою Запорізької ОВА.

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