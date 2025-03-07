Одеса палає - росіяни масово атакували місто

Ви дізнаєтеся:
- Унаслідок падіння уламків загорілася промислова будівля та АЗС
- Росія вже 5-й день поспіль атакує Одесу
Росіяни атакували Одесу дронами - там утворилася величезна хмара чорного диму.
В ОВА повідомили, що окупанти атакували дронами цивільну та енергетичну інфраструктуру міста.
"Є пошкодження і руйнування. Унаслідок падіння уламків загорілася промислова будівля та АЗС. Над ліквідацією наслідків ворожих атак працюють усі відповідні служби. Інформація про постраждалих уточнюється", - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, що Росія вже 5-й день поспіль атакує Одесу.
Удари РФ по Україні - останні новини
У ніч на 4 березня російські агресори здійснили атаку дронів на Суми. У результаті удару зафіксовано влучення в поліклініку.
Як повідомляв Главред, увечері 5 березня російські окупанти атакували Кривий Ріг. Ворог завдав удару по об'єкту цивільної інфраструктури.
Голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак вранці 6 березня повідомив, що через російську атаку на Кривий Ріг загинуло четверо людей, ще 31 особа дістала поранення.
У ніч на 7 березня країна-агресор Росія здійснила масовану ракетно-дронову атаку на Україну. Під удар потрапила енергетична та газова інфраструктура України в різних регіонах країни.
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