Одеса палає - росіяни масово атакували місто

В ОВА повідомили, що окупанти атакували дронами цивільну та енергетичну інфраструктуру міста.

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Росіяни масово атакували Одесу дронами / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

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Унаслідок падіння уламків загорілася промислова будівля та АЗС

Росія вже 5-й день поспіль атакує Одесу

Росіяни атакували Одесу дронами - там утворилася величезна хмара чорного диму.

В ОВА повідомили, що окупанти атакували дронами цивільну та енергетичну інфраструктуру міста.

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"Є пошкодження і руйнування. Унаслідок падіння уламків загорілася промислова будівля та АЗС. Над ліквідацією наслідків ворожих атак працюють усі відповідні служби. Інформація про постраждалих уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що Росія вже 5-й день поспіль атакує Одесу.

Удари РФ по Україні - останні новини

У ніч на 4 березня російські агресори здійснили атаку дронів на Суми. У результаті удару зафіксовано влучення в поліклініку.

Як повідомляв Главред, увечері 5 березня російські окупанти атакували Кривий Ріг. Ворог завдав удару по об'єкту цивільної інфраструктури.

Голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак вранці 6 березня повідомив, що через російську атаку на Кривий Ріг загинуло четверо людей, ще 31 особа дістала поранення.

У ніч на 7 березня країна-агресор Росія здійснила масовану ракетно-дронову атаку на Україну. Під удар потрапила енергетична та газова інфраструктура України в різних регіонах країни.

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