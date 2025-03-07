Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Одеса палає - росіяни масово атакували місто

Сергій Кущ
7 березня 2025, 23:30
215
В ОВА повідомили, що окупанти атакували дронами цивільну та енергетичну інфраструктуру міста.
Росіяни масово атакували Одесу дронами
Росіяни масово атакували Одесу дронами / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

Ви дізнаєтеся:

  • Унаслідок падіння уламків загорілася промислова будівля та АЗС
  • Росія вже 5-й день поспіль атакує Одесу

Росіяни атакували Одесу дронами - там утворилася величезна хмара чорного диму.

В ОВА повідомили, що окупанти атакували дронами цивільну та енергетичну інфраструктуру міста.

відео дня

"Є пошкодження і руйнування. Унаслідок падіння уламків загорілася промислова будівля та АЗС. Над ліквідацією наслідків ворожих атак працюють усі відповідні служби. Інформація про постраждалих уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що Росія вже 5-й день поспіль атакує Одесу.

Удари РФ по Україні - останні новини

У ніч на 4 березня російські агресори здійснили атаку дронів на Суми. У результаті удару зафіксовано влучення в поліклініку.

Як повідомляв Главред, увечері 5 березня російські окупанти атакували Кривий Ріг. Ворог завдав удару по об'єкту цивільної інфраструктури.

Голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак вранці 6 березня повідомив, що через російську атаку на Кривий Ріг загинуло четверо людей, ще 31 особа дістала поранення.

У ніч на 7 березня країна-агресор Росія здійснила масовану ракетно-дронову атаку на Україну. Під удар потрапила енергетична та газова інфраструктура України в різних регіонах країни.

Вам може бути цікаво:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини Одеси
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Одеса палає - росіяни масово атакували місто

Одеса палає - росіяни масово атакували місто

23:30Війна
Маск перед Трампом "накинувся" на Рубіо і втратив частину влади - NYT

Маск перед Трампом "накинувся" на Рубіо і втратив частину влади - NYT

23:21Світ
У Трампа зробили заяву про гарантії безпеки для України

У Трампа зробили заяву про гарантії безпеки для України

22:33Політика
Реклама

Популярне

Більше
Олександра Кучеренко показала кардинальні зміни після розлучення з Комаровим

Олександра Кучеренко показала кардинальні зміни після розлучення з Комаровим

Гороскоп на завтра 8 березня: Левам - прибуток, Стрільцям - вражаючий день

Гороскоп на завтра 8 березня: Левам - прибуток, Стрільцям - вражаючий день

Трамп в гніві через поведінку РФ і почав відкрито погрожувати - Axios

Трамп в гніві через поведінку РФ і почав відкрито погрожувати - Axios

Привітання з 8 березня - теплі слова та найкращі картинки для коханих дам

Привітання з 8 березня - теплі слова та найкращі картинки для коханих дам

"Нічого не можна було": Алла Пугачова потрапила в халепу на кордоні в РФ

"Нічого не можна було": Алла Пугачова потрапила в халепу на кордоні в РФ

Останні новини

00:06

Більше, ніж просто "H": що насправді означає логотип Hyundai

07 березня, п'ятниця
23:30

Одеса палає - росіяни масово атакували місто

23:21

Маск перед Трампом "накинувся" на Рубіо і втратив частину влади - NYT

22:39

Розкішна Єва Мендес показала, яким має бути тіло в 51 рік

22:33

У Трампа зробили заяву про гарантії безпеки для України

Трамп заохочує Росію до агресії: Олександр Леонов - про план переозброєння ЄСТрамп заохочує Росію до агресії: Олександр Леонов - про план переозброєння ЄС
22:00

Лоліта Мілявська програє битву: зрадницю опустили в Казані

21:43

Трамп похвалив одіозного журналіста, який дорікнув Зеленському за костюмВідео

21:43

Містичні місця України – історії, що змушують тремтіти

20:43

Почався дефіцит: ціни на популярний овоч уже підняли на 25%

Реклама
20:29

Результат здивує небувалим урожаєм: чим обробити землю перед посівом насіння

20:14

"Мені боляче і страшно": переможниця Холостяка повідомила про драму у стосунках

20:12

"Готуємо зустріч": Зеленський заявив про найбільш інтенсивну роботу з Трампом

19:33

Путін готовий погодитися на перемир'я: Bloomberg дізнався умови

19:31

Трамп після прильоту 67 ракет по Україні - "Я вірю Путіну"

19:26

Як насправді роблять кунжут: чим білий відрізняється від чорного

19:11

В Україні запустили онлайн-меморіал "Завдяки": проєкт про життя загиблих героїв

19:10

Що обговорюватиме Україна і США в Саудівській Аравії?Погляд

18:48

Ситуація на Курщині критична, росіяни рвуться в Сумську область, - DeepState

18:41

Як позбутися вигоряння екрана: напрочуд простий і ефективний спосіб

18:32

Трамп в гніві через поведінку РФ і почав відкрито погрожувати - Axios

Реклама
18:30

"Уже зав'язав": зрадниця Корольова розкрила правду про свого чоловіка-путініста

17:46

Олександра Кучеренко показала кардинальні зміни після розлучення з Комаровим

17:36

Що не можна садити біля будинку: яка рослина загрожує накликати біду

17:33

Україна має доступ до супутникових знімків Maxar, але є нюанс - Defense Express

16:49

Вперше за довгий час: ЗСУ близькі до звільнення великого міста

16:27

Долар пішов в круте піке: скільки коштуватиме валюта 10 березня

16:24

ТОП-3 знаки зодіаку, які з роками стають тільки красивішими

16:09

Злодії навіть не здогадувалися: у яких дивних місцях ховали гроші в СРСР

16:02

Трамп ще може виконати обіцянку та завершити війну за 24 години - Келлог

15:57

На Пугачову накинулася російська журналістка: співачка красиво послала їїВідео

15:46

Експерт про затримання навідників ГРУ: якби не дії СБУ, то Північ України могла лишитись без світла

15:39

Мало, хто доглядає правильно: експерти пояснили, як треба чистити навушники

15:13

Чи хочуть в США, щоб Україна пішла на територіальні поступки: відповідь МЗС

15:06

Кабмін дозволив виїзд за кордон ще одній категорії чоловіків

15:01

Астролог назвав 3 знаки зодіаку, які зустрінуть свою половинку навесні 2025 року

14:52

Досвідчені садівники кладуть секретну добавку: коли і як сіяти редис

14:31

Розмір виплат зросте до 5 тисяч грн: кому чекати особливої надбавки до пенсії

13:59

Дочка Ющенка показала рідкісне фото дорослої онуки експрезидента

13:58

Говорити про перемирʼя ще рано: РФ активно готується до наступальної операції

13:29

"Не можна відповідати на добро злом": Китай налетів на Трампа зі звинуваченнями

Реклама
13:22

Про цей рецепт всі забули: неймовірний салат з трьох інгредієнтів

13:10

"Ніж у спину": путініст Пригожин публічно розкрив свою таємницю

13:09

Водії в Україні можуть отримати штрафи за чужі порушення: у чому причина

12:37

Як залучити запилювачів у сад і город: 10 несподіваних способівВідео

12:24

Орбан хоче провести в Угорщині голосування про вступ України до ЄС - деталі

12:23

"Мене для цього не залишилося": Маша Єфросиніна зробила гучну заяву

12:22

Антимонопольний комітет довів порушення "Укргазвидобування" при закупівлі китайських труб - Мітрохін

12:19

Знають не всі: як якісно випрати взуття у пралці і не зіпсувати його

11:29

У Росії є тільки дві опції: експерт розповів про складне становище ПутінаВідео

11:24

Силіконова паломниця: несхожа на себе Оксана Марченко ходить храмами

Новини України
Новини КиєваКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп Таро
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Війна з Росією
Росія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривог
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти