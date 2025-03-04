У дев'яти областях України гриміли вибухи: РФ вдарила десятками дронів

Важливо:
- Вночі збито 65 ворожих БпЛА
- Ще 32 безпілотники-імітатори локаційно втрачено
Підрозділи Сил оборони минулої ночі збили 65 ворожих БпЛА з 99, які атакували територію України.
Крім того, ще 32 безпілотники-імітатори локаційно втрачено, повідомила пресслужба Повітряних сил Збройних сил України.
"Станом на 09:00 підтверджено збиття 65 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській та Одеській областях", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в ніч на 4 березня (з 19:00 3 березня) противник атакував 99 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Міллерово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ - РФ.
32 ворожі безпілотники-імітатори локційно втрачені (без негативних наслідків).
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони України.
Зазначається, що внаслідок ворожої атаки постраждали Одеська, Сумська та Донецька області.
Як повідомляв Главред, у Києві працювали сили і засоби ППО через ворожу повітряну атаку із застосуванням безпілотників.
Раніше російська окупаційна армія атакувала Україну ударними дронами. У Сумах пошкоджено багатоповерхівку, є постраждалий.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ворожі крилаті ракети довго кружляли країною, змінюючи курс, і були локаційно втрачені в Житомирській області.
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Що таке Повітряні сили ЗС України?
Повітряні сили Збройних сил України - вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України, пише Вікіпедія.
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