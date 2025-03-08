У половині областей України гриміли вибухи: РФ вдарила десятками БПЛА і ракет

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- РФ атакувала Україну балістикою, крилатими ракетами, а також дронами
- Постраждали Донецька, Полтавська, Харківська, Сумська та Одеська області
У ніч на 8 березня 2025 року війська РФ атакували Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М/KN-23" і однією крилатою ракетою "Іскандер-К" із Ростовської обл., а також 145-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.
Як зазначається, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил і Сил оборони України, повідомляє пресцентр Повітряних сил ЗСУ.
За даними Повітряних сил, станом на 09.00 підтверджено збиття крилатої ракети "Іскандер-К" і 79-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Миколаївській та Одеській областях.
54 ворожі безпілотники-імітатори - локально втрачені (без негативних наслідків).
Унаслідок ворожої атаки постраждали Донецька, Полтавська, Харківська, Сумська та Одеська області.
Удари РФ по Україні - останні новини
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в дев'яти областях України гриміли вибухи: РФ вдарила десятками дронів. Підтверджено збиття 65 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників інших типів.
Як повідомляв Главред, у Києві працювали сили і засоби ППО через ворожу повітряну атаку із застосуванням безпілотників.
Раніше російська окупаційна армія атакувала Україну ударними дронами. У Сумах пошкоджено багатоповерхівку, є постраждалий.
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Повітряні сили Збройних сил України
Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.
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