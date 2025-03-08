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"Один з найбільш жорстоких": Зеленський розкрив нові деталі удару РФ по Добропіллю

Руслана Заклінська
8 березня 2025, 21:20
383
Кількість поранених досягла 50 осіб, з них - сім дітей, розповів президент.
'Один з найбільш жорстоких': Зеленський розкрив нові деталі удару РФ по Добропіллю
Удар по Добропіллю був одним з найбільш жорстоких / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, ДСНС України

Ключові тези Зеленського:

  • Удар по Добропіллю був навмисно спланований, щоб спричинити максимальні жертви та руйнування
  • Загинуло 11 людей, поранено 50, з яких - 7 дітей
  • Готується зустріч у Саудівській Аравії, у делегацію увійде Єрмак, Умєров, Сибіга та військові представники

Комбінований удар РФ по Добропіллю Донецької області був прорахований так, щоб спричинити максимальні руйнування та жертви серед цивільного населення. Внаслідок ворожої атаки загинули 11 людей, ще 50 мешканців міста отримали поранення. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.

"Сьогодні протягом усього дня тривали роботи в місті Добропілля на Донеччині після російського удару. Це був один з найбільш жорстоких ударів, комбінований удар. Спеціально удар був прорахований, щоб завдати максимальної шкоди", - зазначив глава держави.

відео дня

Президент розповів, що по центру міста окупанти випустили ракети та дрони-камікадзе. Під ударом опинилися щонайменше дев'ять житлових будинків, торговельний центр та кілька магазинів.

"Одинадцять людей, на жаль, загинули. Мої співчуття рідним і близьким. Серед загиблих – працівник ДСНС України. Повторний удар відбувся, коли почали працювати рятувальники. Поранені 50 людей. Усім надано необхідну допомогу. Серед поранених – сім дітей, наймолодша – дівчинка, 10 років", - додав Зеленський.

За його словами, крім Добропілля, сьогодні російські війська атакували Харківщину та південні області. У Херсоні знову застосували FPV-дрони для ударів по цивільних об’єктах.

"Росія буквально щоденно доводить своєю жорстокістю, що для них там, у Москві, нічого не змінилось. Вони думають не про те, як закінчити війну, а про те, як встигнути знищити й захопити більше, поки світ їм дозволяє цю війну вести", - наголосив президент.

  • Удар РФ по Добропіллю
    Удар РФ по Добропіллю ДСНС
  • Удар РФ по Добропіллю
    Удар РФ по Добропіллю ДСНС
  • Удар РФ по Добропіллю
    Удар РФ по Добропіллю ДСНС
  • Удар РФ по Добропіллю
    Удар РФ по Добропіллю ДСНС
  • Удар РФ по Добропіллю
    Удар РФ по Добропіллю ДСНС
  • Удар РФ по Добропіллю
    Удар РФ по Добропіллю ДСНС

Робота з партнерами і зустріч в Саудівській Аравії

Зеленський зауважив, що Україна робить усе можливе для захисту громадян. У Києві пройшли консультації між українськими та британськими представниками.

"Продовжуємо дуже активно комунікувати з усіма європейцями. Найближчим часом буде багато зустрічей, багато розмов. Вірю, що будуть рішення. Також постійно в контакті з американською командою. Ми готуємо зустріч у Саудівській Аравії. Впевнений, що зустріч буде результативною: ми в Україні на це налаштовані. Дуже", - додав український лідер.

Президент повідомив, що у складі делегації будуть дипломатичні та військові представники, керівник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, ще кілька представників дипломатичного корпусу України, міністр оборони Рустем Умєров, заступник керівника Офісу Павло Паліса.

"Зробимо все, щоб українські інтереси були враховані – враховані так, як потрібно. Також очікую на доповідь міністра оборони щодо нових пакетів підтримки: передусім ППО та інвестиції в наше оборонне виробництво. Це дійсно ключові для нас пріоритети. Зараз майже щоденно партнери у Європі ухвалюють такі нові рішення щодо підтримки. Головне – реалізувати якнайшвидше. Дякую всім, хто з Україною", - підкреслив він.

Російські удари - новини України

Нагадаємо, увечері 7 березня росіяни атакували центр Добропілля, внаслідок чого загинули люди. Пошкоджено 8 будинків, адмінбудівлю та 30 авто. Під час гасіння пожежі окупанти завдали повторного удару.

Також 7 березня окупанти атакували Одесу дронами. В ОВА повідомили про удари по цивільній та енергетичній інфраструктурі. Внаслідок атаки загорілися промислова будівля та АЗС.

Як повідомляв Главред, у ніч на 8 березня війська РФ атакували Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М", крилатою ракетою "Іскандер-К" та 145 ударними БпЛА. Повітряний напад відбивали авіація, ППО, РЕБ і мобільні вогневі групи. За даними Повітряних сил, збито 79 "Shahed" та "Іскандер-К" у 12 областях.

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Що таке план перемоги Зеленського?

План перемоги Зеленського - мирний план, який президент України Володимир Зеленський презентував під час візиту до США президенту Джо Байдену та двом кандидатам на президентське крісло в Білому домі - демократці Камалі Гарріс і республіканцю Дональду Трампу.

За даними The Times, план, насамперед, передбачає надання Україні довгострокових гарантій підтримки з боку Заходу. При цьому гарантії мають бути такими, щоб від них не могла відмовитися нова адміністрація США в разі потенційної перемоги на виборах Дональда Трампа.

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