Росія вдарила Кінжалом та сотнями дронів: стали відомі подробиці "прильотів"

За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряна оборона збила/придушила 380 ворожих БПЛА.

Росія завдала ракетно-дронового удару

Головне:

Ворог атакував Україну ракетою "Кинжал" та ударними БПЛА

Зафіксовано влучання БПЛА та падіння уламків дронів

Противник у ніч на 29 березня (з 18:00 28 березня) атакував Україну аеробалістичною ракетою "Кинжал" (район запуску – повітряний простір Рязанської обл.) та 443 ударними БПЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів.

Удари наносилися з напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Гвардійське, Чауда – ТОТ АР Крим, близько 300 з них – "шахеди", повідомили Повітряні Сили ЗСУ у Telegram.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/придушено 380 ворожих БПЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів.

"Зафіксовано влучання 16 ударних БПЛА в 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) у 14 локаціях", – повідомляють ПС ЗСУ.

Удари РФ по Україні — новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що російські окупанти підняли в повітря МіГ-31К. По всій країні оголошено повітряну тривогу. Стало відомо про те, що були запуски гіперзвукових ракет "Кинжал".

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що РФ завдала удару дроном по будинку на Київщині. В результаті атаки було зруйновано приватний будинок у Броварському районі області.

Як писав Главред, раніше ворог атакував Одесу ударними дронами , зафіксовано руйнування в житловому секторі та інфраструктурі. В результаті атаки є загиблі.

Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

