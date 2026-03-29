Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Росія вдарила Кінжалом та сотнями дронів: стали відомі подробиці "прильотів"

Олексій Тесля
29 березня 2026, 10:55
За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряна оборона збила/придушила 380 ворожих БПЛА.
Ракетно-дроновий удар
Росія завдала ракетно-дронового удару / Колаж: Главред, фото: Сили оборони Півдня, ua.depositphotos.com

Головне:

  • Ворог атакував Україну ракетою "Кинжал" та ударними БПЛА
  • Зафіксовано влучання БПЛА та падіння уламків дронів

Противник у ніч на 29 березня (з 18:00 28 березня) атакував Україну аеробалістичною ракетою "Кинжал" (район запуску – повітряний простір Рязанської обл.) та 443 ударними БПЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів.

Удари наносилися з напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Гвардійське, Чауда – ТОТ АР Крим, близько 300 з них – "шахеди", повідомили Повітряні Сили ЗСУ у Telegram.

відео дня

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/придушено 380 ворожих БПЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів.

"Зафіксовано влучання 16 ударних БПЛА в 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) у 14 локаціях", – повідомляють ПС ЗСУ.

Знімок екрана
/ Скріншот

Удари РФ по Україні — новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що російські окупанти підняли в повітря МіГ-31К. По всій країні оголошено повітряну тривогу. Стало відомо про те, що були запуски гіперзвукових ракет "Кинжал".

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що РФ завдала удару дроном по будинку на Київщині. В результаті атаки було зруйновано приватний будинок у Броварському районі області.

Як писав Главред, раніше ворог атакував Одесу ударними дронами , зафіксовано руйнування в житловому секторі та інфраструктурі. В результаті атаки є загиблі.

Читайте також:

Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України

Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна Росії та України ракета Кинджал атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ била тисячами БПЛА, КАБів та десятками ракет: Зеленський розкрив сумні деталі

РФ била тисячами БПЛА, КАБів та десятками ракет: Зеленський розкрив сумні деталі

12:02Україна
Росія вдарила Кінжалом та сотнями дронів: стали відомі подробиці "прильотів"

Росія вдарила Кінжалом та сотнями дронів: стали відомі подробиці "прильотів"

10:55Україна
РФ готує нову хвилю штурмів на одному зі стратегічних напрямків: де очікується удар

РФ готує нову хвилю штурмів на одному зі стратегічних напрямків: де очікується удар

10:16Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Регіони
Новини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини Львова
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапОлена ЗеленськаСофія РотаруОльга Сумська
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти