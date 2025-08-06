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Вирішальна зустріч: Віткофф займе жорстку позицію щодо Путіна перед дедлайном - NYP

Анна Ярославська
6 серпня 2025, 12:41
555
Адміністрація Трампа дає президенту Росії ще один шанс укласти перемир'я.
Путін, санкції
Доля санкцій залежить від переговорів Віткоффа з Путіним / Колаж: Главред, фото: сайт Кремля, ua.depositphotos.com

Головні тези:

  • Білий дім шукає шляхи переконати Росію погодитися на перемир'я
  • Термін ультиматуму Путіну спливає 8 серпня, але санкції не гарантовані
  • Адміністрація Трампа прагне до укладення угоди

Сьогодні спеціальний посланник президента США Стів Віткофф перебуває з візитом у Росії. Як пише видання The New York Post, адміністрація Трампа дає главі РФ Володимиру Путіну ще один шанс продемонструвати серйозність своїх намірів припинити вторгнення в Україну.

"Віткофф був змушений зайняти більш жорстку позицію щодо лідера Москви перед вирішальною зустріччю в середу - відповідно до нещодавніх заяв президента Трампа у зв'язку з атаками Путіна на мирних жителів України. Поки неясно, чи візьме Віткофф цю пораду до уваги", - зазначають журналісти.

відео дня

Представник спецпосланця відмовився коментувати цю ситуацію.

Тим часом, за словами обізнаних джерел, група з національної безпеки Білого дому, відповідальна за війну в Україні, провела у вівторок кілька зустрічей, намагаючись з'ясувати, як Вашингтон може найкращим чином переконати Росію погодитися на перемир'я.

Сам Трамп заявив, що почекає і подивиться, як відбудуться переговори, перш ніж ухвалити остаточне рішення щодо запровадження вторинних санкцій і збільшення мит стосовно країн, які купують російську нафту і забезпечують Росію основним джерелом доходу.

"Завтра у нас зустріч із Росією, подивимося, що з цього вийде. Тоді ми й ухвалимо рішення", - сказав Трамп.

Санкції проти РФ можуть не запровадити

У п'ятницю, 8 серпня, спливає термін ультиматуму, який Трамп поставив Путіну. Однак, у разі ігнорування Кремлем дедлайну, антиросійські санкції не будуть неминучими. Про це заявило джерело, знайоме з ходом обговорень.

За його словами, адміністрація "наполегливо домагається укладення угоди".

"Президент завжди віддає перевагу саме такому результату", - підкреслив співрозмовник.

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​Санкції проти Росії / Інфографіка: Главред

Чи відмовляться партнери РФ від купівлі нафти через санкції

Голова Комітету економістів України Андрій Новак розповів Главреду, що найбільший покупець російської нафти - це Китай, який купує близько третини російської нафти. Водночас Індія купує чверть нафти РФ.

"Очевидно, поки Трамп не хоче "бити горщики" з Китаєм, тому обклав митами другого найбільшого покупця російських енергоносіїв - Індію", - зазначив він.

На думку Новака, можлива відмова від російської нафти залежатиме від потужності кожної окремої країни.

"Китай навряд чи добровільно відмовиться від російської нафти, тому що, якщо він так вчинить, він, таким чином, продемонструє свою політичну та економічну слабкість. А Китай сьогодні - це друга економіка світу після США і одна з найбільш технологічних країн світу. Більш дрібні країни, які досі купують російську нафту, звичайно, можуть відмовитися від цього, щоб уникнути американських санкцій", - сказав економіст.

Своєю чергою, дипломат, керівник Центру досліджень Росії, екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко вважає, що Китай може проігнорувати санкції США. Але якщо йдеться про точкові санкції проти окремих китайських фірм - а також проти їхнього керівництва - то це може бути досить болючим ударом.

"Така компанія фактично виводиться з ринку. Її, звісно, можна перейменувати, але люди залишаються тими самими. І це може стати справжнім ударом по китайському бізнесу", - сказав Огризко в інтерв'ю Главреду.

Санкції проти Росії - останні новини

Як писав Главред, якщо Кремль не піде на перемир'я у встановлений Дональдом Трампом термін, який закінчується вже 8 серпня, Москва заплатить "високу ціну". Як пише Financial Times, адміністрація президента США розглядає можливість запровадження санкцій проти російського "тіньового флоту".

5 серпня Трамп заявив, що Росія буде змушена припинити війну, якщо ціна на нафту впаде ще на $10 за барель. Низькі ціни можуть поставити Кремль у безвихідне становище і позбавити його можливості фінансувати війну.

Того самого дня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Дональдом Трампом. Глава української держави подякував США за підтримку миру і зазначив, що Москва уважно стежить за позицією Трампа.

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Про джерело: The New York Post

New York Post - консервативна щоденна таблоїдна газета, яка видається в Нью-Йорку. Підтримує Республіканську партію.

Була заснована 1801 року федералістом і батьком-засновником Александром Гамільтоном і стала поважною широкою газетою в XIX столітті під назвою New York Evening Post. Її найвідомішим редактором XIX століття був Вільям Каллен Брайант, пише Вікіпедія.

У середині XX століття газета належала Дороті Шифф, відданій лібералці, яка розробила її таблоїдний формат.

У 1976 році Руперт Мердок купив New York Post за 30,5 мільйонів доларів США.

З 1993 року New York Post належить компанії Мердока News Corp. У 2019 році газета посіла четверте місце в США за тиражами серед щоденних газет.

У 1996 році було запущено інтернет-версію газети. У 2014 році було відкрито веб-сайт Decider.

Цікаво, президент США Дональд Трамп називав New York Post своєю улюбленою газетою.

Видання NY Post підтримувало Трампа на президентських виборах 2020 року.

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