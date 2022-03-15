Договір на 25 років: Білорусь розмістить на своїй території 2 нових військових об'єкти Росії

Армія держави-агресора зміцнює свої позиції у республіці Білорусь.
Парламент Білорусі проголосував за розміщення на території своєї держави двох нових російських військових об'єктів – системи попередження про ракетний напад і радіостанції військово-морського флоту РФ. Договір Москви з Мінськом підписано на 25 років.
Як повідомляє Sputnik, парламент республіки Білорусь затвердив договір з РФ, яким передбачено розміщення на території країни двох нових військових об'єктів строком на 25 років.
У договорі зазначено, що військові об'єкти – це системи попередження про ракетний напад у Барановичах і радіостанції російського військово-морського флоту у Вілейці.
Нагадаємо, Росія використовує територію Білорусі як військову базу. З республіки бомблять Україну ракетами, звідти йде військова техніка агресора і летить авіація.
Раніше журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що 14 березня у Білорусі була помічена колона військової техніки, вона прямувала до кордону з Україною. На кадрах були помітні вантажівки і бронетехніка. Техніка маркована буквою V, це може вказувати на приналежність її до російських військ.
Радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович вважає, що білоруська армія не готова до війни з ЗСУ. За його словами, офіцери РБ відкидають таку можливість і саботуватимуть відповідний наказ.