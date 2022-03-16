У Білорусі повідомили про вибухи біля кордону з Україною

У Білорусі заявили про вибухи / Reuters

У Білорусі повідомляють про вибухи в Барановичах та інших локаціях, біля самого кордону з Україною.

Сильні хлопки почули в Барановичах, Пінську, Слуцьку та інших населених пунктах, пише Наша Нива.

Про потужні вибухи в Барановичах, Лунінці, Століні, Слуцьку та інших містах повідомили читачі Telegram-каналу. Вони відзначають, що звуки потужих ударів пролунали близько 23:00 за місцевим часом (22:00 за Києвом).

"Підтверджую сильний вибух у Барановичах. Аж вікна задзвеніли. Таких вибухів я в житті не пам'ятаю", - написав один з читачів.

Звуки сильних ударів читачі також почули в наступних містах: Пінськ, Клецьк, Ганцевичі. Більшість цих населених пунктів знаходяться в Брестській області.

Нардеп Олексій Гончаренко у Twitter розповів подробиці вибухів.

Жителі білоруських населених пунктів поблизу кордону з Україною повідомляють, що чують звуки вибухів.

Зокрема, вибухи прогриміли в Барановичах, Лунінці, Століні, Слуцьку та інших містах. Більшість з них знаходяться в Брестській області.

Також є повідомлення про "підозрілу" активність авіації в цьому регіоні.

Зазначимо, за інформацією української розвідки, Росія готувала обстріл Білорусі, щоб звинуватити в цьому Україну і втягнути Мінськ у війну.

Війна в Україні 2022

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і " ЛНР"в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.