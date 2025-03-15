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Ракети до систем ППО практично вичерпані: Україна терміново б'є на сполох

Даяна Швець
15 березня 2025, 08:03
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Україна на порозі ракетного голоду, зазначає видання.
Ракети до систем ППО практично вичерпані: Україна терміново б'є на сполох
Україна просить ракети у партнерів / Колаж: Главред, фото: DGA Missile Trials, Facebook/kpszsu

Головне:

  • Україна терміново просить ракети Aster-30
  • Київ шукає ракети в Італії та Франції

Україна звернулася до урядів Італії та Франції з проханням терміново надати додаткові ракети Aster-30 для зенітних систем Samp-T, оскільки запаси цих боєприпасів майже вичерпані. Про це повідомляєCorriere della Sera.

За даними видання, українська влада вже кілька тижнів звертається до Італії та Франції з проханням передати щонайменше 50 ракет Aster-30. Однак італійський уряд не квапиться з ухваленням рішення через обмежені власні запаси, які майже досягли критичного рівня. Франція має більше таких ракет, але також стикається з певними обмеженнями.

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14 березня міністр оборони України Рустем Умєров відвідав Рим, де провів переговори з італійським міністром оборони Гвідо Кросетто, а також зустрівся з керівництвом компанії Eurosam, яка об’єднує MBDA Italy, MBDA France і Thales – виробників ракет Aster-30.

Ракети до систем ППО практично вичерпані: Україна терміново б'є на сполох
SAMP/T/ Инфографика: Главред

8 березня видання Wall Street Journal зазначило, що можливості зенітних батарей Samp-T поступаються американським системам Patriot. Зокрема, ці ракети не завжди ефективно розпізнають ворожі цілі під час масованих атак.

"Дебати серед військових експертів тривають, але українці зараз прагнуть якнайшвидше відновити свої запаси ракет. На цьому етапі, коли росіяни посилили бомбардування, кожна система протиповітряної оборони стає цінною", - наголошує видання.

Кабінет міністрів Джорджі Мелоні вже передав Україні дві батареї Samp-T, залишивши три комплекси для внутрішніх потреб. За інформацією Corriere della Sera, оборонний план Італії, представлений у листопаді 2024 року, передбачає закупівлю ще 10 таких систем, вартість кожної з яких становить близько 500 мільйонів євро.

Атаки Росії на міста України - що відомо

Як писав Главред, ввечері 14 березня Росія здійснила масовану атаку на Суми. У місті пролунало 11 вибухів, ворог цілився по об'єкту критичної інфраструктури.

Окрім цього, 12 березня РФ вдарила балістикою по Кривому Рогу. Після першої атаки окупанти завдали повторного удару по рятувальниках.

Також 12 березня дрони атакували Суми, Дніпро і Харків. Місцева влада розповіла про наслідки російської атаки.

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Що відомо про Corriere della Sera?

Corriere della Sera - найбільша італійська щоденна газета. Вона видається в Мілані з 5 березня 1876 року, і вважалася помірно-ліберальною, з тиражем 72 000 екземплярів. Засновник і перший редактор газети — Еудженіо Тореллі Віольє.

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війна в Україні ЗСУ ПВО військова допомога ракетний удар SAMP-T атака дронів
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