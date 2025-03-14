Дрони СБУ вгатили по складу ракет та газоструктурі РФ: що відомо про атаку

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- Дрони СБУ вразили польовий склад ракет для комплексів С-300/С-400
- Завдано ударів по двом газокомпресорним станціям – Давидівській і Новопетровській
Дві російські газокомпресорні станції та склад ракет до комплексів С-300/С-400 попали під удар влучних дронів СБУ. Такою інформацією поділилися інсайдери УНІАНУ.
За даними джерел, далекобійні дрони Служби безпеки атакували газокомпресорні станції. Йдеться про "Давидівську" у Тамбовській області та "Новопетровську" у Саратовській.
Мережею ширяться відео, на яких видно попадання дронів у промислове обладнання станцій та потужні вибухи.
"Крім цього, дрони СБУ вразили польовий склад ракет для комплексів С-300/С-400 поблизу населеного пункту Радьківка Білгородської області. Після влучення почалася активна детонація боєприпасів", - розповіли джерела.
Удари по Росії - що відомо
Нагадаємо, як повідомляв Главред, у ніч на 14 березня дрони атакували Підмосков'я і НПЗ у Краснодарському краї. Місцеві жителі висловлювали припущення, що цілі могли бути атаковані ракетою.
Увечері 12 березня дрони ГУР рознесли замасковане виробництво безпілотників у РФ. Безпілотники завдали ударів по місцю виробництва безпілотників у селищі Обухово Дзержинського району Калузької області.
У ніч на 11 березня в РФ також прогриміли вибухи - невідомі дрони атакували Підмосков'я, Рязань і Курськ. Тоді БПЛА або їхні уламки навіть впали на на житлові багатоповерхові будинки у Видному, Московської області, загинули люди.
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Удари по Росії
Росію нерідко стрясає від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України.
Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по об'єктах ВПК росіян, зокрема, полігонах, аеродромах і заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, що обслуговує сили загарбників.
Після того, як США зняли табу на удари американською далекобійною зброєю по Росії, удари наносяться і вглиб російської території.
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