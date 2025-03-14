Дрони СБУ вгатили по складу ракет та газоструктурі РФ: що відомо про атаку

Після влучання розпочалася активна детонація боєприпасів.

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Дрони СБУ завдали ударів по РФ / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скрін з відео міністра Федорова (https://t.me/zedigital/5567)

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Дрони СБУ вразили польовий склад ракет для комплексів С-300/С-400

Завдано ударів по двом газокомпресорним станціям – Давидівській і Новопетровській

Дві російські газокомпресорні станції та склад ракет до комплексів С-300/С-400 попали під удар влучних дронів СБУ. Такою інформацією поділилися інсайдери УНІАНУ.

За даними джерел, далекобійні дрони Служби безпеки атакували газокомпресорні станції. Йдеться про "Давидівську" у Тамбовській області та "Новопетровську" у Саратовській.

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Мережею ширяться відео, на яких видно попадання дронів у промислове обладнання станцій та потужні вибухи.

СБУ влучили в важливі точки в РФ / фото: тг-канал Главред

"Крім цього, дрони СБУ вразили польовий склад ракет для комплексів С-300/С-400 поблизу населеного пункту Радьківка Білгородської області. Після влучення почалася активна детонація боєприпасів", - розповіли джерела.

Удари по Росії - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, у ніч на 14 березня дрони атакували Підмосков'я і НПЗ у Краснодарському краї. Місцеві жителі висловлювали припущення, що цілі могли бути атаковані ракетою.

Увечері 12 березня дрони ГУР рознесли замасковане виробництво безпілотників у РФ. Безпілотники завдали ударів по місцю виробництва безпілотників у селищі Обухово Дзержинського району Калузької області.

У ніч на 11 березня в РФ також прогриміли вибухи - невідомі дрони атакували Підмосков'я, Рязань і Курськ. Тоді БПЛА або їхні уламки навіть впали на на житлові багатоповерхові будинки у Видному, Московської області, загинули люди.

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Удари по Росії Росію нерідко стрясає від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по об'єктах ВПК росіян, зокрема, полігонах, аеродромах і заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, що обслуговує сили загарбників. Після того, як США зняли табу на удари американською далекобійною зброєю по Росії, удари наносяться і вглиб російської території.

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