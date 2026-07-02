Один із найнебезпечніших ударів: експерт розкрив особливість нічної атаки РФ на Київ

Експерт наголосив, що удар був не просто комбінованим - велика кількість різних цілей зійшлася в одному часовому проміжку

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Чим вирізняється нічна атака на Київ / Колаж: Главред, фото: t.me/uamoyo, t.me/mon1tor_ua

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РФ одночасно застосувала ракети й реактивні БПЛА, щоб перевантажити ППО

Ворог більшує щільність ударів, запускаючи більше цілей одночасно

Удари по Києву спрямовані насамперед на психологічний тиск на цивільних

У ніч на 2 липня Росія здійснила масовану атаку на столицю, застосувавши різні види озброєння від реактивних безпілотників до гіперзвукових ракет "Циркон".

Ворог мав достатньо часу для накопичення засобів ураження, що дозволило йому провести складне планування та синхронізацію удару. Про це 24 Каналу розповів авіаційний експерт Богдан Долінце. За його словами, через це сьогоднішній удар був одним з найскладніших з огляду роботи ППО та відбиття повітряних цілей.

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Експерт наголосив, що удар був не просто комбінованим - велика кількість різних цілей зійшлася в одному часовому проміжку. Одночасно застосовувалися балістичні ракети, реактивні баражуючі боєприпаси типу "Бандероль" та гіперзвукові "Циркони".

"Ключове, що ми бачимо, - це фактично доповнення зростання кількості реактивних баражуючих боєприпасів, які є достатньо складними цілями через їх значну швидкість, що сягає 400-450 км/год. Це ускладнює можливість їх перехоплення. По-друге, ворог намагається збільшувати щільність атаки - запускати більшу кількість систем у менший проміжок часу. Якщо раніше ми говорили про атаки до тисячі безпілотників, які тривали від 10 до 14 годин, то зараз Росія прагне досягти можливості здійснювати аналогічні атаки за 4-6 годин. Для цього активно розгортаються майданчики з підготовки та запуску озброєння, головна мета яких - підвищити інтенсивність атак", - пояснив Долінце.

Долінце також підкреслив, що всі удари спрямовані проти цивільного населення з метою психологічного тиску. Крім того, столиця залишається однією з головних цілей через щільність забудови, адже навіть у випадку успішного перехоплення падають уламки.

Ракета "Циркон "/ Інфографіка Главред

Комбінована атака на Київ 2 липня 2026 року

Як писав Главред, у ніч на 2 липня російська окупаційна армія завдала масованого ракетно-дронового удару по Києву. Зруйновано житлові будинки, є ушкодження та руйнування на понад 30 локаціях в усіх районах Києва.

Попередньо, у Києві 86 осіб постраждали внаслідок нічної атаки ворога. Також відомо про 13 загиблих.

За даними Повітряних сил ЗСУ, основним напрямком удару був Київ. Сили ППО збили 48 ракет і 476 ворожих безпілотників. Зафіксовано "прильоти" у 33 точках, а також падіння збитих БПЛА у 18 точках.

Крім того, ракетно-дроновий удар РФ по Києву 2 липня повністю знищив склад та офіс мережі магазинів техніки та електроніки MOYO. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих.

Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред ​

Ворог застосував одну з найскладніших тактик за весь час війни - експерт

За даними військового оглядача Богдана Мирошникова, головною особливістю нальоту став наймасовіший синхронний запуск реактивних дронів-камікадзе - їхня кількість, за попередніми оцінками, могла перевищувати 100 одиниць.

Цього разу ворог зробив ставку на максимальне перевантаження української системи ППО в межах одного міста, комбінуючи різні типи озброєння в середині основної хвилі обстрілу:

Навала реактивних БПЛА: понад сотню швидкісних безпілотників йшли щільними групами.

Балістичний тандем: окупанти випустили рекордно велику кількість ракет ЗРК С-400 (що летіли по балістичній траєкторії) разом із комплексами "Іскандер".

Гіперзвуковий удар: синхронно з балістикою посеред атаки ворог запустив гіперзвукові ракети "Циркон".

Хвильовий терор: після проходження основного масиву ракет місто продовжували атакувати поодинокі ракети, реактивні безпілотники та баражувальні боєприпаси типу "Бандероль".

Кара руху дронів та ракет / t.me/mon1tor_ua

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Про персону: Богдан Долінце Богдан Долінце - український експерт у сфері транспорту та авіаційної галузі. Спеціалізується на питаннях розвитку авіаперевезень, логістики, інфраструктури та паливного забезпечення транспортного сектору. Регулярно коментує ситуацію на ринку авіапалива, тенденції в європейській та світовій авіації, а також вплив геополітичних факторів на перевезення. Виступає у медіа як аналітик із питань функціонування транспортних систем, зокрема в контексті кризових явищ, перебоїв у ланцюгах постачання та змін у попиті на пасажирські й вантажні перевезення. У своїх оцінках приділяє увагу економічним наслідкам для перевізників і пасажирів, а також перспективам адаптації ринку до нових умов.

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