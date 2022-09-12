РФ накрила Харків потужним вогнем: є жертви, місто без електрики та води

РФ обстрілює житлові квартали Харкова / t.me/s/synegubov

У понеділок, 12 вересня, в результаті нового обстрілу Харкова російськими окупаційними військами в місті є загиблий і постраждалі, зупинений весь електротранспорт.

За інформацією голови Харківської ОДА Олега Синєгубова, внаслідок обстрілу одна людина загинула, ще четверо – поранені.

Як пояснив Інтерфакс-Україна прес-секретар КП Харківський метрополітен Олексій Бітнер, пасажирів, які на момент відключення були в поїздах, виводять на найближчі станції.

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"Персонал метрополітену проінструктований як чинити в таких випадках. Всі пасажири, що знаходилися в електропоїздах, виводять на найближчі станції", - сказав Бітнер.

За інформацією прес-служби Харківобленерго, обсяг знеструмлення міста на рівні вечора неділі, після нанесення ворожих ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури.

"Обсяг знеструмлення в Харкові на рівні вчорашнього. Інформації про прильоти немає. Причини знеструмлення з'ясовуються. Енергетики працюють", - сказали в прес-службі Харківобленерго.

Міський голова Ігор Терехов назвав ситуацію повторенням вчорашнього вечора.

"Повторюється ситуація вчорашнього вечора. Через обстріли виведені з ладу об'єкти критичної інфраструктури, внаслідок чого в Харкові зникло світло і припинено водопостачання", - написав Терехов у своєму Telegram-каналі.

"Енергетики, рятувальники та комунальники працюють над усуненням наслідків обстрілів", - додав він.

Обстріли Харкова

Як повідомлялося, увечері в неділю дві ворожі крилаті ракети потрапили в об'єкти критичної інфраструктури регіону, в результаті населені пункти залишилися без електрики, а частина з них - також і без води.

Нагадаємо, раніше війська Росії обстріляли Харків. Жителі міста почули вибухи. У деяких районах піднявся стовп диму. Зафіксовані ворожі Прильоти в центральній частині Київського району.

В результаті зруйновано Багатоквартирний будинок. Харківський градоначальник Ігор Терехов заявив, що в центрі міста ще один приліт.

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