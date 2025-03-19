Путін "вимагає" від України п'ять регіонів або навіть більше: ЗМІ дізналися деталі

Путін вірить, що з Трампом "можна домовитися".

https://glavred.net/war/putin-trebuet-ot-ukrainy-pyat-regionov-ili-dazhe-bolshe-smi-uznali-detali-10648382.html Посилання скопійоване

"Апетити" Путіна можуть не обмежитися окупованими територіями - Комерсант / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, УНІАН

Коротко:

Путін може переглянути "ультиматум" у бік погіршення

Путін "вимагає", щоб окуповані території були визнані "російськими"

Країна-окупант Росія "хоче", щоб Захід і Україна "визнали" окуповані Крим, Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську область "російськими територіями". Мовляв, у такому разі Москва не буде "претендувати" на Одесу та інші українські регіони.

У матеріалі Коммерсанта автора Андрія Колесникова, який написав безліч статей про Путіна, йдеться про те, що співрозмовники розповіли про закриту частину зустрічі глави Кремля з російськими бізнесменами.

відео дня

За його словами, там йшлося про те, що перед перемовинами з Трампом обговорювали ультиматуми Україні та Заходу.

"Тепер, за словами моїх співрозмовників, ідеться на перемовинах про те, що досягнуте в Росії не забрати і що слід визнати у складі Росії Крим, Севастополь і чотири відомі території: Луганську, Донецьку республіки, Херсонську та Запорізьку області. Якщо це станеться найближчим часом, Росія, розповіли мені учасники зустрічі, не претендуватиме на Одесу та інші території, які зараз належать Україні", - пише Колесніков.

Також співрозмовники йому сказали, що нібито може бути "переглянутий" і цей ультиматум.

У матеріалі Колесникова підкреслюється: Путін вірить Трампу і вважає, що з ним "можна домовитися". Після розмови Путін поїхав у Кремль, а за деякий час відбулася його розмова з Трампом.

Телефонні перемовини Трампа і Путіна - головні новини:

Як повідомляв Главред, 18 березня Трамп і Путін говорили телефоном. Домовилися про те, що потрібно запускати мирний процес в Україні. Путін лише частково погодився на 30-денне припинення вогню: дав команду своїм військам припинити удари по енергетиці та інфраструктурі України.

Утім, після розмови в Україні пролунала повітряна тривога, а російські окупанти завдали нових ударів. Зокрема, і по енергетиці - частина Слов'янська Донецької області залишилася без світла.

Крім того, Путін висунув низку "вимог" для повного завершення війни: припинення військової допомоги та надання розвідувальних даних Україні від США, зупинка мобілізації до ЗСУ та підготовки військових.

Україна готова до взаємного припинення ударів по енергетиці, сказав президент Володимир Зеленський. Але якщо окупанти порушуватимуть перемир'я, Київ завдасть удару у відповідь.

Інші новини:

Режим припинення вогню в Україні Президент України Володимир Зеленський 14 березня заявив, що Київ отримав американську пропозицію щодо припинення вогню в небі, на морі та на фронті. За його словами, ця ініціатива може стати основою для швидкого руху до безпеки, завершення війни та встановлення надійного миру. Також президент США Дональд Трамп заявив, що ситуація з припиненням вогню в Україні розвивається позитивно. За його словами, США досягли угоди про перемир’я з Україною і працюють над аналогічною домовленістю з Росією. У свою чергу прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Володимиру Путіну не можна дозволяти маніпулювати питанням припинення вогню. Він зазначив, що Кремль ігнорує пропозиції Дональда Трампа, що свідчить про несерйозність намірів Москви щодо миру.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред