'Цей тиждень може змінити багато чого': Зеленський розказав про формат переговорів

Поки з боку РФ відсутня чітка воля для встановлення миру.

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Зеленський розказав про формат переговорів у Туреччині / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/WhiteHouse

Що каже Зеленський:

Українська команда обговорила формат переговорів у Туреччині

Трамп розглядає можливість прибути у Туреччину

З боку РФ відчуття воля для встановлення миру

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість прибути у Туреччину для переговорів між Україною та РФ. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

Українська переговорна команда провела кілька нарад щодо формату у Туреччині. Президент переконаний, що цей тиждень може багато чого змінити.

відео дня

"Я очікую, хто прибуде від Росії, і тоді буду визначати, які кроки варто робити Україні. Сигнали від них у медіа поки непереконливі. Але ми чуємо також, що Президент Трамп розглядає можливість бути в Туреччині. Тож це може стати найбільш сильним аргументом. Тиждень дійсно може змінити багато, але може… Зараз усе це вирішується", - сказав президент.

Він наголосив на тому, що відчутність чіткої волі РФ є єдиною перепоною для встановлення миру.

Дивіться відео зі зверненням Володимира Зеленського:

Звернення Володимира Зеленського / фото: скріншот

Переговори у Стамбулі - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що президент України Володимир Зеленський планує полетіти до Туреччини, щоб провести особисті переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Якщо Путін не прибуде на переговори, це свідчитиме про те, що він не готовий закінчувати війну.

Згодом високопоставлений колишній кремлівський чиновник на умовах анонімності повідомив ЗМІ, що Росію на переговорах може представляти не Путін, а міністр закордонних справ Сергій Лавров та помічник президента РФ з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков.

Нагадаємо, в ОПУ обіцяють відповідь, якщо Путін не з'явиться в Стамбулі. Президент Зеленський підтвердив свою участь у переговорах у Туреччині, однак Путін не поспішає цього робити.

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