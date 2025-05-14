Західні чиновники переконали Зеленського не відмовлятися від переговорів із РФ - WP

Стів Віткофф переконав українців, що участь у прямих переговорах з Росією.

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Якщо Москва зірве переговори, то понесе наслідки / Колаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля

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Було вкрай важливо відправити хоча б делегацію топ-помічників

Якщо Москва зірве переговори, то понесе наслідки

Американські та європейські чиновники у вівторок увечері, 13 травня, відрадили українського президента Володимира Зеленського від крайніх заходів після того, як він, розчарувавшись розвитком запланованих на поточний тиждень переговорів, заявив, що не дозволить своїм помічникам зустрічатися з російськими офіційними особами в Туреччині. Про це повідомили два дипломати, знайомі із ситуацією, пише The Washington Post.

Чиновники наголосили, що вкрай важливо відправити хоча б делегацію топ-помічників, включно з главою адміністрації Андрієм Єрмаком і міністром закордонних справ Андрієм Сибігою, але зіштовхнулися з неодноразовим спротивом з боку українського лідера.

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"Зеленський взагалі не бачив сенсу їхати", - сказав один із дипломатів.

Зазначається, що спеціальний посланник президента США Стів Віткофф переконав українців, що участь у прямих переговорах із Росією - це безпрограшна ситуація: якщо вони з'являться, а Росія - ні, Москва матиме поганий вигляд і понесе наслідки.

Два дипломати, знайомі з перебігом переговорів, заявили, що якщо Україна і Росія приїдуть, сторони можуть наблизитися до припинення вогню і закінчення війни.

Переговори в Стамбулі - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський наголосив, що президент США Дональд Трамп не виключає своєї участі в переговорах між Україною і Росією, які мають відбутися в Туреччині.

Генсек НАТО Марк Рютте наголосив, що зараз з'являється "вікно можливостей", яке дозволяє винести українське питання на глобальний рівень.

Очікується, що спеціальний представник президента Трампа Стів Віткофф і державний секретар США Марко Рубіо прибудуть до Стамбула в п'ятницю, 16 травня, щоб долучитися до переговорного процесу з припинення війни.

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