Західні чиновники переконали Зеленського не відмовлятися від переговорів із РФ - WP

Коротко:
- Було вкрай важливо відправити хоча б делегацію топ-помічників
- Якщо Москва зірве переговори, то понесе наслідки
Американські та європейські чиновники у вівторок увечері, 13 травня, відрадили українського президента Володимира Зеленського від крайніх заходів після того, як він, розчарувавшись розвитком запланованих на поточний тиждень переговорів, заявив, що не дозволить своїм помічникам зустрічатися з російськими офіційними особами в Туреччині. Про це повідомили два дипломати, знайомі із ситуацією, пише The Washington Post.
Чиновники наголосили, що вкрай важливо відправити хоча б делегацію топ-помічників, включно з главою адміністрації Андрієм Єрмаком і міністром закордонних справ Андрієм Сибігою, але зіштовхнулися з неодноразовим спротивом з боку українського лідера.
"Зеленський взагалі не бачив сенсу їхати", - сказав один із дипломатів.
Зазначається, що спеціальний посланник президента США Стів Віткофф переконав українців, що участь у прямих переговорах із Росією - це безпрограшна ситуація: якщо вони з'являться, а Росія - ні, Москва матиме поганий вигляд і понесе наслідки.
Два дипломати, знайомі з перебігом переговорів, заявили, що якщо Україна і Росія приїдуть, сторони можуть наблизитися до припинення вогню і закінчення війни.
Переговори в Стамбулі - останні новини за темою
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський наголосив, що президент США Дональд Трамп не виключає своєї участі в переговорах між Україною і Росією, які мають відбутися в Туреччині.
Генсек НАТО Марк Рютте наголосив, що зараз з'являється "вікно можливостей", яке дозволяє винести українське питання на глобальний рівень.
Очікується, що спеціальний представник президента Трампа Стів Віткофф і державний секретар США Марко Рубіо прибудуть до Стамбула в п'ятницю, 16 травня, щоб долучитися до переговорного процесу з припинення війни.
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