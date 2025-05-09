РФ стягує сили до кордонів країн Балтії: розвідка попередила про загрозу війни

Нідерланди, як і інші країни НАТО, перебувають на етапі посиленої готовності, повідомив Пітер Рісінк.

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Прогноз війни РФ із країнами НАТО / Колаж: Главред, фото: nato.int, міноборони РФ

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Росія нарощує військову міць напередодні можливого майбутнього конфлікту

Росії вистачить двох-трьох років для підготовки до нової війни

Найбільшу загрозу становить постійне нарощування Росією військової потужності напередодні можливого майбутнього конфлікту, заявив директор агентства військової розвідки Нідерландів Пітер Рісінк.

Він зазначив, що Росія виробляє набагато більше артилерії, зокрема за допомогою інших країн, ніж їй необхідно для війни з Україною. Тому Москва не тільки поповнює виснажені запаси, а й перекидає нові артилерійські підрозділи до кордонів НАТО, включно з країнами Балтії та Фінляндією, повідомляє LTR.

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"Це говорить нам про те, що вони нарощують свої можливості", - наголосив він, додавши при цьому, що військова розвідка Нідерландів поки що не прогнозує, що президент Росії Володимир Путін почне нову війну.

За його оцінками, якщо або коли буде досягнута угода з Україною, Росія може бути готовою до нового збройного конфлікту вже за рік - за умови, що обсяги військового виробництва збережуться, а Кремль не втратить політичної волі до війни.

"Нідерланди, як і інші країни НАТО, перебувають на етапі посиленої готовності, щоб бути впевненими у своїй підготовленості, якщо це станеться", - додав він.

За даними Нідерландів, минулого червня росіяни намагалися зірвати європейські вибори, здійснивши кібератаки на пов'язані з голландськими політичними партіями веб-сайти та системи громадського транспорту.

"Ми маємо інформацію про російське втручання в різні вибори, і не тільки через дезінформацію. Це стосується кількох країн, і це переважно країни, які раніше перебували під впливом Росії", - пояснив глава розвідки.

/ Главред

РФ готується до нової війни - заява Амстердама

Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф припускає, щоб Росії вистачить двох-трьох років для підготовки до нової війни. Він не виключає, що російська агресія може бути спрямована проти Європи.

Він прокоментував повідомлення про посилення військової активності Росії поблизу кордону з Фінляндією, зокрема про будівництво нових залізниць, пише NOS.

Схооф вважає, що Росія може протягом двох-трьох років наростити військові сили на північноєвропейському кордоні, щоб почати ще одну війну.

"За кілька років Росія може розвинути достатній потенціал, щоб, можливо, почати ще одну війну, і це легко може статися на європейському континенті", - сказав прем'єр Нідерландів.

При цьому він додав, що не хоче нікого лякати і що "немає жодної гарантії, що буде напад з боку Росії". Але прем'єр підкреслив, що Європа повинна активно працювати, щоб запобігти агресії з боку РФ.

Як повідомляв Главред, РФ відпрацювала напад на країни НАТО. Москва, ймовірно, буде прагнути вийти до кордонів Туркуського договору 1743 року, стверджує фінське видання.

Ситуація на фронті та дії агресора Росії вказують на те, що Кремль не налаштований на переговори з Україною та встановлення тривалого миру. Москва формує нові військові дивізії, посилює співпрацю з КНДР і демонструє підготовку до потенційного конфлікту з НАТО, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни.

Європа готується до війни з Росією. І як би РФ не гархорилася, у цій війні вона зіткнеться з тим, до чого не буде готова, вважає журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник.

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Що таке NOS? NOS, нід. Nederlandse Omroep Stichting — нідерландська телерадіокомпанія, одна з найбільших державних телерадіокомпаній Королівства Нідерландів, утворена 27 травня 1969 року, пише Вікіпедія.

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