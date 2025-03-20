Путін хоче завдати максимальної шкоди Україні та врятувати свою інфраструктуру - ЗМІ

Надії на зміну ситуації на фронті практично немає. Позбавлення України можливості завдати удару по "найболючішому місцю" РФ зробить боротьбу ще важчою.

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Путін хоче завдати максимальної шкоди Україні та врятувати свою інфраструктуру / Колаж: Главред, фото: скріншот, сайт Кремля

Головні тези:

Україна хоче "повернути війну додому"

Атаки по Росії серйозно впливають на окупаційну армію

Путін хоче врятувати свою інфраструктуру

Атаки українських дронів на нафтопереробні заводи та електростанції в Росії різко зросли. З початку 2025 року вже відбулося 19 атак, тоді як за весь 2024-й їх було 25. Саме тому перша вимога президента РФ Володимира Путіна на переговорах про припинення вогню - змусити їх припинитися.

Для України атаки на російську інфраструктуру є способом сповільнити просування російської армії, завдаючи ударів по складах пального, що постачають літаки, танки і винищувачі, пише The Telegraph.

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"Але вони також відображають іншу мету України - бажання "повернути війну додому" Путіну і російському народу. Це може частково пояснити, чому після телефонної розмови з президентом США у вівторок Путін був готовий погодитися на часткове припинення вогню з Україною, згідно з яким мали б припинитися удари по енергетичній інфраструктурі, але наступ уздовж лінії фронту міг би тривати", - зазначає видання.

Старший аналітик з нафтових ринків компанії Energy Aspects Лівія Галлараті зазначила, що внаслідок українських атак відчутно знизився обсяг сирої нафти, яку переробляють російські НПЗ.

"Деякі з відомих нам об'єктів зазнали нападу, і ми змогли підтвердити, що це дуже великі і важливі нафтопереробні заводи. І ми спостерігаємо значне зниження обсягів переробки нафти на російських НПЗ - до атак вони переробляли близько 5,6-5,5 мільйона барелів на день", - сказала вона.

Старша аналітикиня компанії Rusi Емілі Ферріс зазначила, що такі атаки не лише впливають на видобуток нафти на важливих нафтопереробних заводах, а й привертають увагу до війни серед росіян, які, можливо, отримують дезінформацію від уряду, але не можуть ігнорувати великі пожежі, що палахкотять у їхньому районі.

"Ці атаки демонструють географічну досяжність України на території Росії та психологічно повертають війну додому", - сказала вона.

НПЗ у Росії - карта / Інфографіка: Главред ​

Атаки також спрямовані на те, щоб вплинути на російську армію. Зокрема, нафтопереробний завод Танеко, неодноразово атакований Україною, може переробляти 16 мільйонів тонн нафти на рік і відіграє ключову роль у постачанні паливом російської армії. Україна також змусила призупинити роботу нафтопереробного заводу в Рязані, розташованого за 300 миль від українського кордону, який виробляє паливо для літаків, танків, літаків і кораблів.

Журналісти зазначають, що 30-денний мораторій на завдання ударів по енергетичній інфраструктурі стане полегшенням, зокрема і для Києва.

Атаки Росії на українську енергетику призвели до того, що потужності Києва зараз становлять приблизно третину від рівня початку 2022 року. Через російські атаки мільйони людей стикаються з перебоями в електропостачанні, опаленні та водопостачанні.

Однак оскільки надії на зміну ситуації на фронті практично немає, позбавлення України можливості завдати Путіну удару по "найболючішому місцю" зробить боротьбу ще важчою, підкреслює видання.

Атаки дронів у Росії - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 20 березня в Саратовській області РФ прогриміли вибухи. Повідомлялося про атаку невідомих дронів. Недалеко від аеродрому в Енгельсі піднявся величезний стовп диму.

На військовому аеродромі Енгельс-2 базується 121-й гвардійський важкий бомбардувальний авіаційний полк, що входить до складу дальньої авіації ПКС РФ. Цей аеродром відіграє важливу роль у російських ракетних атаках по Україні, оскільки з нього регулярно здійснюють бойові вильоти Ту-95МС і Ту-160. На аеродромі зберігаються і обслуговуються крилаті ракети типу Х-101 і Х-55.

У ніч на 19 березня дрони атакували місто Кропоткін у Краснодарському краї Росії. Прогриміло щонайменше три вибухи. Спалахнула пожежа в районі місцевого НПЗ. Об'єкт розташований на відстані близько 400 км від лінії фронту в Україні.

У ніч на 14 березня невідомі безпілотники атакували Туапсинський нафтопереробний завод у Красонодарському краї РФ. В одному з резервуарів спалахнула масштабна пожежа. Крім того, дрони помітили в Підмосков'ї - місцеві жителі поскаржилися на вибухи.

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