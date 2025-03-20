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Путін хоче завдати максимальної шкоди Україні та врятувати свою інфраструктуру - ЗМІ

Анна Ярославська
20 березня 2025, 10:26
587
Надії на зміну ситуації на фронті практично немає. Позбавлення України можливості завдати удару по "найболючішому місцю" РФ зробить боротьбу ще важчою.
Путін, атаки на нафтопереробні заводи
Путін хоче завдати максимальної шкоди Україні та врятувати свою інфраструктуру / Колаж: Главред, фото: скріншот, сайт Кремля

Головні тези:

  • Україна хоче "повернути війну додому"
  • Атаки по Росії серйозно впливають на окупаційну армію
  • Путін хоче врятувати свою інфраструктуру

Атаки українських дронів на нафтопереробні заводи та електростанції в Росії різко зросли. З початку 2025 року вже відбулося 19 атак, тоді як за весь 2024-й їх було 25. Саме тому перша вимога президента РФ Володимира Путіна на переговорах про припинення вогню - змусити їх припинитися.

Для України атаки на російську інфраструктуру є способом сповільнити просування російської армії, завдаючи ударів по складах пального, що постачають літаки, танки і винищувачі, пише The Telegraph.

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"Але вони також відображають іншу мету України - бажання "повернути війну додому" Путіну і російському народу. Це може частково пояснити, чому після телефонної розмови з президентом США у вівторок Путін був готовий погодитися на часткове припинення вогню з Україною, згідно з яким мали б припинитися удари по енергетичній інфраструктурі, але наступ уздовж лінії фронту міг би тривати", - зазначає видання.

Старший аналітик з нафтових ринків компанії Energy Aspects Лівія Галлараті зазначила, що внаслідок українських атак відчутно знизився обсяг сирої нафти, яку переробляють російські НПЗ.

"Деякі з відомих нам об'єктів зазнали нападу, і ми змогли підтвердити, що це дуже великі і важливі нафтопереробні заводи. І ми спостерігаємо значне зниження обсягів переробки нафти на російських НПЗ - до атак вони переробляли близько 5,6-5,5 мільйона барелів на день", - сказала вона.

Старша аналітикиня компанії Rusi Емілі Ферріс зазначила, що такі атаки не лише впливають на видобуток нафти на важливих нафтопереробних заводах, а й привертають увагу до війни серед росіян, які, можливо, отримують дезінформацію від уряду, але не можуть ігнорувати великі пожежі, що палахкотять у їхньому районі.

"Ці атаки демонструють географічну досяжність України на території Росії та психологічно повертають війну додому", - сказала вона.

Путін хоче завдати максимальної шкоди Україні та врятувати свою інфраструктуру - ЗМІ
НПЗ у Росії - карта / Інфографіка: Главред ​

Атаки також спрямовані на те, щоб вплинути на російську армію. Зокрема, нафтопереробний завод Танеко, неодноразово атакований Україною, може переробляти 16 мільйонів тонн нафти на рік і відіграє ключову роль у постачанні паливом російської армії. Україна також змусила призупинити роботу нафтопереробного заводу в Рязані, розташованого за 300 миль від українського кордону, який виробляє паливо для літаків, танків, літаків і кораблів.

Журналісти зазначають, що 30-денний мораторій на завдання ударів по енергетичній інфраструктурі стане полегшенням, зокрема і для Києва.

Атаки Росії на українську енергетику призвели до того, що потужності Києва зараз становлять приблизно третину від рівня початку 2022 року. Через російські атаки мільйони людей стикаються з перебоями в електропостачанні, опаленні та водопостачанні.

Однак оскільки надії на зміну ситуації на фронті практично немає, позбавлення України можливості завдати Путіну удару по "найболючішому місцю" зробить боротьбу ще важчою, підкреслює видання.

Атаки дронів у Росії - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 20 березня в Саратовській області РФ прогриміли вибухи. Повідомлялося про атаку невідомих дронів. Недалеко від аеродрому в Енгельсі піднявся величезний стовп диму.

На військовому аеродромі Енгельс-2 базується 121-й гвардійський важкий бомбардувальний авіаційний полк, що входить до складу дальньої авіації ПКС РФ. Цей аеродром відіграє важливу роль у російських ракетних атаках по Україні, оскільки з нього регулярно здійснюють бойові вильоти Ту-95МС і Ту-160. На аеродромі зберігаються і обслуговуються крилаті ракети типу Х-101 і Х-55.

У ніч на 19 березня дрони атакували місто Кропоткін у Краснодарському краї Росії. Прогриміло щонайменше три вибухи. Спалахнула пожежа в районі місцевого НПЗ. Об'єкт розташований на відстані близько 400 км від лінії фронту в Україні.

У ніч на 14 березня невідомі безпілотники атакували Туапсинський нафтопереробний завод у Красонодарському краї РФ. В одному з резервуарів спалахнула масштабна пожежа. Крім того, дрони помітили в Підмосков'ї - місцеві жителі поскаржилися на вибухи.

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