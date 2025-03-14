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Дрони атакували Підмосков'я і НПЗ у Краснодарському краї: спалахнули пожежі

Анна Ярославська
14 березня 2025, 06:59
332
На території НПЗ у Краснодарському краї було чутно близько десяти гучних вибухів. Загорівся один із резервуарів із бензином.
Пожежа на нафтопереробному заводі в Туапсе
На НПЗ у Туапсе спалахнула пожежа / Колаж: Главред, фото: Telegram

Коротко:

  • Вибухи прогриміли в Краснодарському краї та Підмосков'ї
  • У Туапсе горить резервуар на НПЗ

У ніч на 14 березня невідомі безпілотники атакували Туапсинський нафтопереробний завод у Красонодарському краї РФ. В одному з резервуарів спалахнула масштабна пожежа. Крім того, дрони помітили в Підмосков'ї - місцеві жителі поскаржилися на вибухи.

Як пишуть у російських Telegram-каналах, на території НПЗ у Туапсе близько 03:00 за місцевим часом було чути близько десяти гучних вибухів.

відео дня

Місцеві жителі висловлювали припущення, що НПЗ міг бути атакований ракетою.

"Це точно були не безпілотники, удар занадто сильний", - стверджують вони.

Дивіться відео - У Краснодарському краї горить НПЗ:

Скриншот

Губернатор Краснодарського краю Кондратьєв підтвердив атаку на Туапсинський нафтопереробний завод. За його словами, загорівся один із резервуарів із бензином. Площа пожежі на НПЗ становила понад 1 тисячу квадратних метрів.

Дрони атакували Підмосков'я і НПЗ у Краснодарському краї: спалахнули пожежі
НПЗ у Росії / Главред

За попередніми даними, постраждалих немає. У гасінні вогню задіяно 121 людину і 39 одиниць техніки.

Вибухи в Підмосков'ї

Уранці 14 березня жителі Підмосков'я повідомили про вибухи. Через атаку дронів аеропорт "Внуково" в Підмосков'ї та аеропорт у Калузі тимчасово не приймав і не відправляв авіарейси, повідомили в Росавіації. Пізніше обмеження зняли.

Як пише російський Telegram-канал Astra, жителі Москви повідомили про вибух у житловому будинку в районі Дорогомилово. У підмосковній Балашисі повідомляють про дим у місті після звуків вибухів

Жителі ЖК "Південна Бітца" в Підмосков'ї також повідомили про вибух.

"Я прям сиділа біля вікна, там щось прилетіло в дах. Загорілося, потім упало", - розповіла мешканка.

Тим часом мер Москви заявив, що "силами ППО Міноборони відбито атаку чотирьох безпілотників, що летіли на Москву. На місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб".

Дивіться відео - У Підмосков'ї прогриміли вибухи:

Скриншот

Атаки дронів на Росію - останні новини

Як писав Главред, увечері 12 березня далекобійні дрони ГУР Міноборони України атакували в Калузькій області виробництво безпілотників, яке було замасковано на території іншого заводу.

Про потужні вибухи і пожежу на заводі повідомляли місцеві жителі в соціальних мережах. Очевидці також публікували в Мережі відео влучання і сильної пожежі на території заводу.

У ніч на 11 березня в РФ прогриміли вибухи. Невідомі дрони атакували Підмосков'я, Рязань і Курськ. Мер Москви повідомив про десятки збитих безпілотників, що летіли на столицю країни-агресора.

У ніч на 10 березня, піддався атаці безпілотників Новокуйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області Росії. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони Андрій Коваленко. За його словами, потужність цього НПЗ сягає 8,8 млн тонн нафти на рік, що робить його одним із десяти найбільших у РФ.

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