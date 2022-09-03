'Двохсотих' вивозять КамАЗами: щоденні втрати окупантів серйозно збільшились - Арестович

Арестович розповів про шалені втрати окупантів / Колаж фото Олексій Арестович, скріншот

Російська армія зазнає величезних втрат, а особливо це відбувається на херсонському напрямку, де українські військові здійснюють потужні контрнаступальні дії. Втрати на стільки великі, що після ударів ЗСУ окупантам доводиться вивозити "двохсотих" КамАЗами. Про це заявив радник Офісу президента України Олексій Арестович.

За його даними, щодня окупанти втрачають 300-350 солдат. Арестович розповів, що лише 1 вересня після одного удару по російському плацдарму на правому березі Херсонщини окупанти вивезли три КамАЗи з тілами ліквідованих солдатів у бік Росії.

"Це тільки один удар, а їх за добу штук 10. Не всі вони по живій силі, але ми можемо уявити, що там відбувається ... Можливо, не буде того, чого вони так сильно чекали – радісних забігів українських танків та піхоти на їхні позиції. А буде: виявили – покарали, виявили – покарали. Можливо, це відбувається. А ось скільки вони це витримають, це велике питання", - сказав Олексій Арестович.

Контрнаступ ЗСУ

29 серпня українська армія перейшла в контрнаступ на півдні України - в першу чергу, в Херсонській області. Вже буквально наступного дня представники Пентагону (Міноборони США) зазначили, що російські окупанти відразу відчули ефект від контрнаступу ЗСУ. І тому-то окупантам довелося екстрено відводити частину військ зі східного напрямку - через численні повідомлення про те, що ЗСУ посилюватиме свій натиск на півдні.

Зі зрозумілих причин, командування ЗСУ назви звільнених населених пунктів тримає в найсуворішій таємниці. Представник ОК "Південь" Наталія Гуменюк пояснила, що всі деокуповані поселення потрібно максимально вберегти від обстрілів окупантів.

Ще пізніше представники розвідки Великобританії стверджували - ЗСУ вдалося домогтися невеликих успіхів під час просування на півдні. Так, українські бійці зуміли відкинути лінію фронту у деяких районах Херсонщини на помітну дистанцію.

При цьому в Американському інституті вивчення війни закликали українців не очікувати, що контрнаступ ЗСУ на півдні не стане блискавичним. І, цілком ймовірно, затягнеться на місяці.

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