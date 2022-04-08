"Гарматне м'ясо" кладуть пачками: на Луганщині мобілізованих орків перемелюють десятками

Ворог постійно підвозить резерви, намагаючись створити величезну ударну групу для наступу.
У Луганській області Збройні Сили України відбивають постійні атаки російських окупантів, при цьому втрати ворога при кожній атаці досягають 40 осіб.
Як розповів в ефірі телемарафону глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, "свіжомобілізованих" армія РФ використовує, як гарматне м'ясо.
Разом з тим він підкреслив, що на території області спостерігається скупчення резервів РФ: військової техніки і про живої сили.
Глава Луганської ОВА пояснив, що ворог постійно підвозить резерви, намагаючись створити величезну ударну групу для наступу.
"Йде накопичення і техніки, і живої сили. Єдине, що у них вже закінчується – це "свіжомобілізовані", тому що кожна атака, спроба прориву – це мінус 20-40 "свіжомобілізованих" окупантів, бо вони не вмію воювати, їх кидають, як гарматне м'ясо", - додав Гайдай.
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Війна в Україні
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
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