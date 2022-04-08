"Гарматне м'ясо" кладуть пачками: на Луганщині мобілізованих орків перемелюють десятками

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У Луганській області Збройні Сили України відбивають постійні атаки російських окупантів, при цьому втрати ворога при кожній атаці досягають 40 осіб.

Як розповів в ефірі телемарафону глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, "свіжомобілізованих" армія РФ використовує, як гарматне м'ясо.

Разом з тим він підкреслив, що на території області спостерігається скупчення резервів РФ: військової техніки і про живої сили.

Глава Луганської ОВА пояснив, що ворог постійно підвозить резерви, намагаючись створити величезну ударну групу для наступу.

"Йде накопичення і техніки, і живої сили. Єдине, що у них вже закінчується – це "свіжомобілізовані", тому що кожна атака, спроба прориву – це мінус 20-40 "свіжомобілізованих" окупантів, бо вони не вмію воювати, їх кидають, як гарматне м'ясо", - додав Гайдай.

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Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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