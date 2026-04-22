Пункти управління і жива сила: Сили оборони потужно вдарили по РФ

Під ударами опинився пункт управління рухом військових кораблів РФ.

Україна атакувала важливі об'єкти РФ

Що відомо:

Сили оборони України вдарили по пункту управління рухом військових кораблів та інших цілях. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Під ударом був пункт управління рухомих військових кораблів чорноморського флоту "Стрілецький" у Севастополі.

Також наші захисники атакували:

пункти управління дронами у районах населених пунктів Коровяковка та Тьоткіно Курської області,

пункт управління дронами "Молнія" у районі Добролюбівки на Харківщині,

пункт управління підрозділу противника у районі Вязового Бєлгородської області,

командно-спостережний пункт поблизу Затишного в Донецькій області,

командно-спостережний пункт біля Високого Бєлгородської області,

зосередження живої сили у районі Графського Донецької області.

"Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються. Сили оборони України продовжують вживати заходів для зниження наступального потенціалу російських окупантів і припинення збройної агресії РФ проти України", - йдеться у повідомленні.

Атаки на російський Таганрог — що відомо

Нагадаємо, в ніч на 30 березня Таганрог вже зазнав масованої атаки. Тоді російська влада повідомляла про пошкодження промислових об'єктів, житлових будинків і транспорту, а також про обмеження руху поблизу місцевого авіаційного заводу.

Також у ніч на 13 січня в російському Таганрозі прогриміла серія вибухів. Під удар потрапили підприємство "Атлант-Аеро" та авіаремонтний завод ТАНТК ім. Берієва.

Як повідомляв Главред, Сили оборони України 29 листопада 2025 року завдали ракетного удару "Нептунами" по авіаремонтному заводу в Таганрозі, вразивши ангари з літаками на ремонті. Прес-секретар ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук зазначив, що в ангарах перебувала авіація, яка була важливішою ціллю, ніж техніка на відкритих майданчиках.

Про джерело: Генштаб ЗСУ Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

